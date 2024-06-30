Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πριν τον γάμο στη Ρόδο

Αυτό το καλοκαίρι είναι σίγουρα διαφορετικό για τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Σιμώνη Χριστοδούλου. Βλέπετε αυτό το καλοκαίρι δεν έχουν μόνο να προετοιμάσουν τα πλάνα των γυρισμάτων των σειρών που κάνει η εταιρεία παραγωγής του Ανδρέα και του Κούλλη Νικολάου, στην οποία εργάζεται και η Σιμώνη ως make up artist. Παράλληλα ετοιμάζουν και τον γάμο τους που θα γίνει 1η Σεπεμβρίου στην Αγία Νάπα στην Κύπρο και αναμένεται να κρατήσει 3 μέρες!

Το είπε εξάλλου ο ίδιος ο γαμπρός πριν από λίγες μέρες: «Ήθελα να κάνω κυπριακό παραδοσιακό γάμο, είναι μία μέρα όλο αλλά εμείς το κάνουμε και τριήμερο. Θέλω να κάνω το παραδοσιακό, που μαζεύεται η οικογένεια, οι θείοι που κάνουν τα αλλάγματα του γαμπρού, της νύφης, βιολιά, λαούτα, όλα θα τα ζήσουμε».

Προς το παρόν ζουν την τρέλα της προετοιμασίας. Και παράλληλα κάνουν και ταξίδια για ρεπεράζ σε διάφορες τοποθεσίες που θέλει ο Ανδρέας Γεωργίου να τσεκάρει για τις ανάγκες των γυρισμάτων των σειρών τους. Τουλάχιστον είναι μαζί. Και καταφέρνουν να ξεκλέβουν και λίγο χρόνο για τους ίδιους.

Όπως έκαναν την εβδομάδα που μας πέρασε που βρέθηκαν στη Ρόδο για ολιγοήμερες διακοπές. «Το καλοκαίρι μου» έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσιεύοντας μια κοινή τους selfie φωτογραφία από την παραλία του ξενοδοχείου που επέλεξαν να μείνουν. Ενώ όλες τις μέρες ο ένας φωτογράφιζε τον άλλον ποστάροντας υπέροχες εικόνες από τη μικρή τους απόδραση. Και μετά επιστροφή στη δουλειά και τον σκύλο του ηθοποιού και παραγωγού τον Στέφανο που με το που τον είδε στο σπίτι στην πισίνα έτρεξε να χωθεί στην αγκαλιά του.

ΠΗΓΗ: womenonly.gr

