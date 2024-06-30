Ντάνιελ Νούρκα: Ο νικητής του Survivor και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της Αλβανικής καταγωγής του

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Γεια σου» ήταν σήμερα ο Ντάνιελ Νούρκα. Ο ηθοποιός και νικητής του Survivor μίλησε για όλα.

Από το πώς πήρε την απόφαση να πει το ναι στην πρόταση που του έγινε για να συμμετάσχει στο παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΙ μέχρι τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εδώ λόγω της αλβανικής καταγωγής του.

Ο Ντάνιελ Νούρκα είναι αφοπλιστικά ειλικρινής για όλα.

