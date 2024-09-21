H Jennifer Lopez φαίνεται ότι έχει βρει έναν σύμμαχο στο διαζύγιό της με τον Ben Affleck. Πρόκειται για τον Matt Damon, «κολλητό» του Μπεν Άφλεκ, ο οποίος τη στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει.

Ο ηθοποιός, όπως γράφει η «Marca», έχει εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ο Άφλεκ χειρίστηκε τον χωρισμό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «σκληρή». Ο χωρισμός, ο οποίος ξεκίνησε από την καλλιτέχνιδα, μετά από δύο χρόνια γάμου, έχει αφήσει εντάσεις μεταξύ των δύο αστέρων του Χόλιγουντ και έχει φέρει τον Damon σε δύσκολη θέση.

Ο Damon, ο οποίος είναι στενός φίλος τόσο με τον Affleck όσο και με τη Lopez, τείνει όλο και περισσότερο προς την υποστήριξη της Lopez μετά το διαζύγιο. Σύμφωνα με μια πηγή, η Lopez τον εμπιστεύεται και θέλει η φιλία τους να κρατήσει και μετά το διαζύγιό της.

Η φιλία μεταξύ του Damon και της Lopez φέρεται να έχει δυναμώσει, ειδικά κατά τη διάρκεια της προβολής της τελευταίας τους ταινίας «Unstoppable», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Με τον Affleck να απουσιάζει αισθητά από την εκδήλωση, ο Damon και η Lopez εντοπίστηκαν να μοιράζονται μια εγκάρδια συζήτηση μεταξύ τους. Πηγές κοντά στους ηθοποιούς δήλωσαν ότι η Lopez είχε ανοιχτεί στον Damon για τα συναισθήματά της, εκφράζοντας πόσο βαθιά πληγωμένη είναι από το διαζύγιο.

Jennifer Lopez holds Matt Damon’s hand as they have a serious conversation at Toronto Film Festival 👀 pic.twitter.com/4UKjJypHAR — JLo Updates (@lopez_updates) September 8, 2024

Ενώ η αφοσίωση του Damon στον Affleck είναι αναμφισβήτητη, ο πρωταγωνιστής του «Good Will Hunting» δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να συγχωρήσει τη συμπεριφορά του φίλου του. «Ο Ματ ήταν πάντα πιστός φίλος του Μπεν, αλλά βρίσκει τις πράξεις του απέναντι στη JLo απίστευτα σκληρές», εξηγεί ο ίδιος άνθρωπος. «Δεν προσπαθεί να παρέμβει, αλλά πιστεύει ότι η Λόπεζ αξίζει περισσότερη συμπόνια».

Ο Damon κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τη φιλία του τόσο με την Lopez όσο και με τον Affleck, παρά τις εντάσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, καθώς η Lopez συνεχίζει να βασίζεται στον Damon για συναισθηματική υποστήριξη, παραμένει ασαφές αν η σχέση του Damon με τον Affleck θα βγει αλώβητη μετά το διαζύγιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.