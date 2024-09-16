Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Jennifer Lopez-Ben Affleck: Παίρνουν διαζύγιο, αλλά φιλιούνται στο στόμα – Θα μας τρελάνουν…

Φαίνεται πως με τους «Bennifer» δεν έχουμε τελειώσει ακόμη... 

Jennifer Lopez-Ben Affleck

Η Τζένιφερ Λόπεζ έλαμπε χθες, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Λος Άντζελες. Η 55χρονη τραγουδίστρια φαινόταν ευδιάθετη καθώς έφτασε στο σπίτι της φίλης της, μόλις μία ημέρα μετά την επανασύνδεσή της με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ

Το ζευγάρι - που βρίσκεται στη δίνη ενός άγριου διαζυγίου - έδειχνε απίστευτα εκνευρισμένο κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής επανένωσης το Σάββατο, ωστόσο, όπως γράφει η «Daily Mail», κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 

Φαίνεται πως με τους «Bennifer» δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Άνθρωποι που μίλησαν στο «Page Six» ανέφεραν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους, ενώ κάποιοι τους είδαν να φιλιούνται στο στόμα. Κι όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του brunch με τα παιδιά τους, στο Beverly Hills. Στο τέλος του brunch, η Jennifer Garner πήρε τα παιδιά, ενώ οι πρώην -μπορεί και νυν- έφυγαν μαζί, με το αυτοκίνητο του Άφλεκ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck αναζωπύρωσαν τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021, μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, τον Απρίλιο του 2021. Η 55χρονη Λόπεζ και ο 51χρονος Άφλεκ έβγαιναν στο παρελθόν από το 2002 έως το 2004, αφού πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία «Gigli». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Jennifer Lopez Ben Affleck
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark