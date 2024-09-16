Η Τζένιφερ Λόπεζ έλαμπε χθες, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Λος Άντζελες. Η 55χρονη τραγουδίστρια φαινόταν ευδιάθετη καθώς έφτασε στο σπίτι της φίλης της, μόλις μία ημέρα μετά την επανασύνδεσή της με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Το ζευγάρι - που βρίσκεται στη δίνη ενός άγριου διαζυγίου - έδειχνε απίστευτα εκνευρισμένο κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής επανένωσης το Σάββατο, ωστόσο, όπως γράφει η «Daily Mail», κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Jennifer Lopez beams after bombshell claim she KISSED Ben Affleck during highly-charged hotel reunion https://t.co/qqSW8FTbIa — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 16, 2024

Φαίνεται πως με τους «Bennifer» δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Άνθρωποι που μίλησαν στο «Page Six» ανέφεραν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους, ενώ κάποιοι τους είδαν να φιλιούνται στο στόμα. Κι όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του brunch με τα παιδιά τους, στο Beverly Hills. Στο τέλος του brunch, η Jennifer Garner πήρε τα παιδιά, ενώ οι πρώην -μπορεί και νυν- έφυγαν μαζί, με το αυτοκίνητο του Άφλεκ.

Ben Affleck and Jennifer Lopez ‘still moving forward’ with divorce after PDA-filled brunch with kids: source https://t.co/KjFWyx4yU3 pic.twitter.com/wXAX1Mw1zY — Page Six (@PageSix) September 15, 2024

Η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck αναζωπύρωσαν τη σχέση τους τον Ιούλιο του 2021, μετά τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, τον Απρίλιο του 2021. Η 55χρονη Λόπεζ και ο 51χρονος Άφλεκ έβγαιναν στο παρελθόν από το 2002 έως το 2004, αφού πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία «Gigli».

