Kylie Minogue: Νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία για την Αυστραλή σεξοβόμβα

Η Kylie Minogue, η θρυλική σούπερ σταρ από την Αυστραλία, βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της με μια εντυπωσιακή πορεία 36 χρόνων στην ποπ μουσική. Η Minogue ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία, η οποία θα αρχίσει τον Φεβρουάριο από την πατρίδα της -την Αυστραλία- και θα συνεχιστεί σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική.

Η «πριγκίπισσα» της ποπ, μετά την επιτυχία του τελευταίου της άλμπουμ, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της δίσκου, με τίτλο «Tension 2», που αναμένεται στις 18 Οκτωβρίου. Οι προσδοκίες των θαυμαστών της είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς η περιοδεία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη της καριέρας της την τελευταία δεκαετία.

Η Minogue, έχοντας ήδη κερδίσει ένα δεύτερο βραβείο Grammy, ζει μια δεύτερη «άνθιση» στην καριέρα της. Ως ένα από τα σημαντικότερα είδωλα της ποπ μουσικής, οι διαχρονικές της επιτυχίες έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές και η επιρροή της παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Η νέα περιοδεία της αναμένεται να είναι μια από τις πιο φιλόδοξες στην καριέρα της, συνδυάζοντας ευρωπαϊκές και αμερικανικές εμφανίσεις, ενώ αναμένεται να κατακτήσει ξανά τις κορυφές της παγκόσμιας μουσικής.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της καριέρας της Kylie είναι η εργασιακή της ηθική. Υπήρξε μια αναγκαστική ζοφερή παύση όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2005, κάτι που αργότερα σημείωσε ότι άλλαξε τη στάση ζωής της. Επίσης, για πολλές δεκαετίες, ήταν η φτωχή, «άτεκνη» Kylie. Για ένα διάστημα, επίσης, η Minogue συναγωνιζόταν τη Jennifer Aniston στην «κατοχή» της μήτρας, με τις περισσότερες εικασίες στην ιστορία των διασημοτήτων. Επίσης, σε αντίθεση με τη Μαντόνα, που είναι σχεδόν 10 χρόνια μεγαλύτερη, η Μινόγκ κατάφερε με κάποιο τρόπο να αποφύγει τουλάχιστον τις σεξιστικές και μισογυνιστικές επιθέσεις που συνοδεύουν τις μεγαλύτερες γυναίκες καλλιτέχνιδες.

