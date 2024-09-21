Ο ηθοποιός Don Johnson έχει βρει την ευτυχία και είναι έτοιμος να μοιραστεί τα «μυστικά» του -με όλους εμάς- για το πώς μπορεί να είναι επιτυχημένος ένας γάμος.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξής του στο «People», ο Johnson ανέλυσε πώς ο ίδιος και η σύζυγός του, Kelley Phleger, γιόρτασαν την 25η επέτειο γάμου πριν από λίγο καιρό. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι γιόρτασαν τα 25 χρόνια έγγαμου βίου με ένα δείπνο και ένα μεγάλο πάρτι που έκαναν, έχοντας δίπλα τους αγαπημένους φίλους τους.

Αυτό είναι το «κλειδί» για έναν μακροχρόνιο γάμο, σύμφωνα με τον ηθοποιό. Πιο συγκεκριμένα ο Don Johnson ανέφερε ότι όλα είναι θέμα συντονισμού και επικοινωνίας. «Υπάρχει μια σιωπηλή επικοινωνία, εμπιστοσύνη, καλοσύνη και σεβασμός μεταξύ μας».

Λέγεται ότι ο πρωταγωνιστής του «Miami Vice» και η Phleger γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του '90, σε ένα πάρτι γενεθλίων του τότε δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο, Willie Brown, αλλά δεν άρχισαν να βγαίνουν μέχρι το 1997. Μόλις ένα χρόνο αργότερα, η Phleger εντοπίστηκε να φοράει δαχτυλίδι αρραβώνων, με το ζευγάρι να παντρεύεται αργότερα τον Απρίλιο του 1999.



Κατά τη διάρκεια του 25ετούς γάμου τους, το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ αποφεύγει συνειδητά τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, ο ηθοποιός έχει δηλώσει σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η σύζυγός του «είναι μια καταπληκτική γυναίκα».

Πριν από τον γάμο του με την Phleger, ο Johnson ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Melanie Griffith, δύο φορές, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 1976 και στη συνέχεια ξανά από το 1989 έως το 1996. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου γάμου τους, απέκτησαν μια κόρη, την Ντακότα Τζόνσον. Επίσης, έχει έναν γιο με την Patti D'Arbanville.

Ο ηθοποιός έχει πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του ότι -εκτός από την οικογένειά του- λατρεύει τα ταξίδια, ενώ έχει έρθει για διακοπές και στην Ελλάδα.

