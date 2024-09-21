Λογαριασμός
Kim Kardashian: Δεν έχει με τι να ασχοληθεί και βγάζει σέξι σέλφι – Έχει προσόντα το κορίτσι (φωτό)

Η γνωστή τηλεπερσόνα γνωρίζει καλά το παιχνίδι της δημοσιότητας 

Η Kim Kardashian έχει πολλά προσόντα και της αρέσει να τα διαφημίζει. Ωστόσο, η διάσημη τηλεπερσόνα, μάλλον, βαριόταν λίγο παραπάνω αυτές τις ημέρες και είπε να κάνει ένα μικρό δωράκι στους θαυμαστές της. Να διώξει και την πλήξη μακριά… 

Η ίδια δημοσίευσε σέξι σέλφι στο Instagram, αναδεικνύοντας το υπέροχο ντεκολτέ της με ένα σέξι τοπ με κορδόνια. 

Η Kim Kardashian ξάπλωσε σε έναν καναπέ, έστειλε φιλάκια στους followers της και ξαφνικά σε κάποιες φωτογραφίες εμφανίζεται και μια πετσέτα με πάγο στην πλάτη. «Μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο, αλλά στην πραγματικότητα απλά βάζω πάγο στην πλάτη μου», έγραψε η Κιμ στην ανάρτησή της. 

