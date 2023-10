Mark Wahlberg: Πούλησε το σπίτι στο Λας Βέγκας που αγόρασε πριν από έναν χρόνο

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ πούλησε το σπίτι του στο Λας Βέγκας έναντι 16,6 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε το Las Vegas Review Journal και δημοσιοποίησε το αμερικανικό περιοδικό People.

Mark Wahlberg has sold his Summerlin townhouse for more than $16.6 million just over a year after he bought it, according to Clark County property records.https://t.co/MKTPfYmKUd