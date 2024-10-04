Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», Μαράια Κάρεϊ, υπενθυμίζει στους θαυμαστές της ότι δεν έχει έλθει «ακόμα» η ώρα για την περίοδο των γιορτών. Το κλιπ δείχνει τη σταρ να βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό τζετ τυλιγμένη με μια ζεστή κουβέρτα και να απαντά στην ανακοίνωση του πιλότου, η οποία ξεκινά υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You».

«Kαλώς ήρθες Μαράια. Κατευθυνόμαστε προς τον Βόρειο Πόλο» ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, όταν ξαφνικά το τραγούδι διακόπτεται.

«Όχι ακόμα!» απαντά η διάσημη τραγουδίστρια και κοιτώντας την κάμερα προσθέτει: «Πάντα βιάζονται». Την ανάρτηση συνοδεύει η λεζάντα: «Σε όσους ρωτούν… Όχι ακόμα!!!». Κάθε χρόνο αμέσως μετά το Halloween η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια δίνει το σύνθημα της έναρξης της εορταστικής περιόδου με απολαυστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επερχόμενη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Mariah Carey's Christmas Time» θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας όπως αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Mε ενδιάμεσους σταθμούς στο Λος Άντζελες, την Ατλάντα, το Φοίνιξ και το Ντάλας, μεταξύ άλλων, η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Barclay's Arena του Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Φέτος, η τραγουδίστρια γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You». Το διάσημο τραγούδι που έγραψε σε περίπου 15 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά το 2019 και από τότε είναι το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών στο Billboard Holiday 100.

