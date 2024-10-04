Πιο σέξι από ποτέ ποζάρει η Βικτόρια Μπέκαμ, με αφορμή την παρουσίαση του νέου της αρώματος. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 50χρονη πλέον Βικτόρια πόζαρε φορώντας ένα μικροσκοπικό κορμάκι, με το βαθύ ντεκολτέ της να κερδίζει τις εντυπώσεις. Εννοείται ότι το πρώην «Spice Girl» εμφανίστηκε χωρίς στηθόδεσμο. Αυτή είναι η πιο σέξι διαφήμισή της, γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Η Βικτόρια Μπέκαμ συνόδευσε το εν λόγω βίντεο γράφοντας στην ανάρτησή της: «Το νέο μου άρωμα, 21:50 Rêverie, είναι σαγηνευτικό με πινελιές από βανίλια, φύλλα καπνού και ξύλο κέδρου. Δημιούργησα αυτό το άρωμα σε συνεργασία με τον master parfumier, Jérôme Epinette, για να ξυπνήσω μνήμες από μια στιγμή προσωπικής αναγέννησης και την ονειρική μου κατάσταση. Η ονειροπόλησή μου».



