Η Σίντνεϊ Σουίνι έπαιξε σε ένα διαφημιστικό σποτ γεμάτο υπονοούμενα και χιούμορ, για τη νέα καμπάνια της εταιρείας σαπουνιών, Dr. Squatch Natural Body Wash.

«Γεια σας βρόμικα αγοράκια, ενδιαφέρεστε για το σώμα μου… να πλυθείτε;», λέει περιπαιχτικά η αγαπημένη ηθοποιός του «Euphoria». Το σποτ των 30 δευτερολέπτων, όπως ήταν λογικό, προκάλεσε… χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα ευφάνταστοι στα σχόλιά τους. «Λοιπόν, δεν μπορείτε να το πάρετε, γιατί αυτό δεν είναι για αγόρια. Είναι για άντρες…».

Η Sydney συνέχισε: «Θα λάβεις επιτέλους την προσοχή που σου αξίζει, γι' αυτό πήγαινε στο drsquatch.com σήμερα και σταμάτα να είσαι ένα βρόμικο αγοράκι!».

Οι αντιδράσεις ήταν πολλές και τα social media πήραν φωτιά. «Δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσα έπρεπε να την πληρώσουν για να το κάνει αυτό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Όποιος ήταν υπεύθυνος για αυτό το διαφημιστικό σποτ θα έπρεπε απλώς να προαχθεί σε διευθύνοντα σύμβουλο». «Οι πωλήσεις πήγαν στη στρατόσφαιρα σήμερα», παρατήρησε άλλος.

Πριν από λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός θα επιστρέψει στη δημοφιλή σειρά «Euphoria». Η σταρ ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς του HBO, επειδή «ειλικρινά, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτήν», αλλά ότι πάντα απολαμβάνει να εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του διαβόητα χαοτικού χαρακτήρα της.

Πηγή: skai.gr

