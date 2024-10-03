Το φθινόπωρο είναι μια εποχή αλλαγών και ανανεώσεων, και φαίνεται ότι φέτος αρκετά ζώδια θα κληθούν να επαναστατήσουν και να κάνουν σημαντικές αποφάσεις. Αν λοιπόν ανήκεις σε κάποιο από τα παρακάτω ζώδια ή γνωρίζεις κάποιον που ανήκει, ίσως να χρειαστεί να προετοιμαστείς για κάποιες αναταράξεις στις σχέσεις τους, έως και σοβαρά θέματα που μπορεί να οδηγήσουν σε χωρισμό.

