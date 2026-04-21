Μαντόνα: Προσφέρει αμοιβή για το θρυλικό κοστούμι της που χάθηκε στο Coachella

Η Μαντόνα έκανε γνωστό ότι το vintage κοστούμι που φόρεσε στο φετινό Coachella έχει χαθεί και απηύθυνε έκκληση για την «ασφαλή επιστροφή» του.

Η βασίλισσα της ποπ εξέπληξε τους θαυμαστές της το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, όταν ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Sabrina Carpenter στην έρημο του Κολοράντο, στην Καλιφόρνια. Οι δυο τους ερμήνευσαν τα θρυλικά «Vogue» και «Like A Prayer» καθώς και ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Madonna.

Η σταρ επέλεξε να φορέσει ένα μοβ δαντελένιο bodysuit, συνδυασμένο με μοβ διάφανες κάλτσες και γάντια μέχρι τον αγκώνα στο χρώμα της λεβάντας. Μιλώντας στο κοινό, αποκάλυψε ότι επρόκειτο για «τον ίδιο κορσέ, τις ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που είχε φορέσει στην πρώτη της εμφάνιση στο Coachella το 2006, σύμφωνα με τον Guardian. Ωστόσο, το εμβληματικό σύνολο φαίνεται πως έκανε... φτερά μετά το σόου. Η τραγουδίστρια κοινοποίησε ένα story στο Instagram προσφέροντας αμοιβή για την επιστροφή του θρυλικού συνόλου.

«Είμαι ακόμα στα σύννεφα, από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Sabrina και όλους όσοι το έκαναν πραγματικότητα. Το να επαναφέρω το «Confessions II» εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό.

Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage ενδύματα που φορούσα είχαν χαθεί, το κοστούμι μου από την προσωπική μου συλλογή, το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα» έγραψε η κορυφαία τραγουδίστρια.

«Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά» συμπλήρωσε η Μαντόνα.

Η είδηση έρχεται μετά την ανακοίνωση της πολυβραβευμένης σταρ ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το σίκουελ του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor», έχοντας ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις το νέο της τραγούδι με τίτλο «I Feel So Free».

Πηγή: skai.gr

