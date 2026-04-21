Τζέιμς Ντιν: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την απώλεια της παρθενιάς του με ιερέα

Νέες αποκαλύψεις για τη ζωή του Τζέιμς Ντιν ρίχνουν φως σε μία ιδιαίτερα σκοτεινή και ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας του, με επίκεντρο τη σχέση του με έναν ιερέα που φέρεται να τον κακοποίησε σεξουαλικά. Ο θρυλικός ηθοποιός είχε αποκαλύψει στην Ελίζαμπεθ Τέιλορ ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης από ιερέα, τον Τζέιμς ΝτεΒίρντ (James DeWeerd), τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούσαν «Dr Weird».

Ο ιερέας έφτασε στο Φέρμαουντ της Ιντιάνα όταν ο Ντιν ήταν ακόμη έφηβος. Εκείνη την περίοδο, ο νεαρός ηθοποιός βίωνε μια δύσκολη φάση: είχε χάσει τη μητέρα του από καρκίνο σε ηλικία μόλις εννέα ετών και ζούσε με τη θεία και τον θείο του σε ένα αγρόκτημα, καθώς ο πατέρας του δεν μπορούσε να τον φροντίσει.

Ο ΝτεΒίρντ, αρκετά μεγαλύτερός του, θεωρούνταν μορφωμένος και χαρισματικός. Είχε υπηρετήσει ως στρατιωτικός ιερέας, είχε σπουδάσει στην Αγγλία και φερόταν να είχε γνωρίσει ακόμη και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Παράλληλα, σύμφωνα με το βιβλίο «Jimmy: The Secret Life of James Dean» του Τζέισον Κολαβίτο, φέρεται να έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εφήβους.

Υπό το πρόσχημα της πνευματικής καθοδήγησης, περνούσε χρόνο με νεαρά αγόρια, τα οποία συνόδευε σε εξόδους και δραστηριότητες. Ο Ντιν, που αναζητούσε καθοδήγηση και αποδοχή, φαίνεται πως ανέπτυξε στενή σχέση μαζί του.

Οι φήμες για σεξουαλική κακοποίηση

Με τα χρόνια, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η σχέση αυτή είχε ξεπεράσει τα όρια. Σε βιβλία και μαρτυρίες αναφέρεται ότι ο Τζέιμς Ντιν πιθανότατα έχασε την παρθενιά του με τον συγκεκριμένο ιερέα, ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε παραδεχτεί σε ιδιωτική στιγμή ότι είχε δεχτεί ανάρμοστη συμπεριφορά. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχε μιλήσει σε συνέντευξή της το 1997 για τις εξομολογήσεις του Ντιν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Giant», ζητώντας, ωστόσο, να μην δημοσιοποιηθούν πριν από τον θάνατό της.

Ο Ντιν φαίνεται πως επηρεάστηκε βαθιά από αυτή τη σχέση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πάλευε με έντονα συναισθήματα ενοχής και αυτοαμφισβήτησης, πιστεύοντας ότι είχε «τιμωρηθεί» από τον Θεό για κάτι κακό μέσα του. Ο ιερέας, αντί να τον στηρίξει, φέρεται να ενίσχυε αυτά τα συναισθήματα, χαρακτηρίζοντάς τον «αμαρτωλό» και «διεφθαρμένο», κάτι που επηρέασε την ψυχολογία του νεαρού ηθοποιού.

James Dean 'lost his virginity' to the childhood minister people called Dr Weird https://t.co/7UDTojXzmR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 21, 2026

Παρότι ο Τζέιμς Ντιν είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν ήταν ομοφυλόφιλος, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν περιόριζε τον εαυτό του, διατηρώντας σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες. Ανάμεσα στα ονόματα που συνδέθηκαν μαζί του ήταν ο Μάρλον Μπράντο, η Μέριλιν Μονρόε και ο Ροκ Χάντσον.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λίγο πριν από την επιτυχία της ταινίας «East of Eden», φέρεται να πλήρωσε χρήματα σε πρώην σύντροφό του για να αποφύγει την αποκάλυψη της σχέσης τους, σε μια εποχή που η ομοφυλοφιλία μπορούσε να καταστρέψει καριέρες. Ο Τζέιμς Ντιν έχασε τη ζωή του στις 30 Σεπτεμβρίου 1955, σε ηλικία μόλις 24 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

