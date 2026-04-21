Αντζελίνα Τζολί: «Όχι» σε επίσπευση της δίκης με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2022, όταν ο Πιτ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατηγορώντας την Τζολί ότι πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο σε Ρώσο δισεκατομμυριούχο

Τζολί-Πιτ

Η Αντζελίνα Τζολί φαίνεται διατεθειμένη να αφήσει τη μακροχρόνια δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, να παραταθεί ακόμη περισσότερο, όσον αφορά στην υπόθεση του γαλλικού οινοποιείου Château Miraval

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, η 50χρονη ηθοποιός δηλώνει ότι δεν έχει πρόβλημα η δίκη να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2027, απορρίπτοντας την επιθυμία του Πιτ να επισπευσθεί για τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Τζολί-Πιτ

Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί ανέφερε πως «είναι κάπως λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική επικεντρώνεται σε καθυστερήσεις αντί για επίλυση των ζητημάτων», υπονοώντας τη στάση της άλλης πλευράς στη νομική διαμάχη.

Από την πλευρά του, ο 62χρονος Πιτ υποστηρίζει ότι η πολυετής δικαστική διαμάχη τον έχει εμποδίσει να απολαμβάνει απρόσκοπτα την περιουσία του στη Γαλλία, η οποία αποτιμάται περίπου στα 164 εκατομμύρια δολάρια. Σε πρόσφατη κατάθεσή του, τόνισε ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς βασικοί μάρτυρες μεγαλώνουν σε ηλικία, ενώ ένας εξ αυτών έχει ήδη αποβιώσει.

Ο ηθοποιός φέρεται επίσης να αναφέρθηκε ακόμη και στην ηλικία των δικηγόρων της Τζολί, επισημαίνοντας ότι ένας εξ αυτών έχει λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Ωστόσο, η Τζολί απάντησε πως μια καθυστέρηση πέντε μηνών δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ υπογράμμισε ότι ο Πιτ δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις πως η διαμάχη τον εμποδίζει να απολαμβάνει το κτήμα.

Τζολί-Πιτ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε και στον ισχυρισμό του Πιτ ότι μια φθινοπωρινή δίκη θα μπορούσε να συμπέσει με εβραϊκές θρησκευτικές εορτές, σημειώνοντας ότι δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένα στοιχεία για το ποια μέλη της νομικής ομάδας θα επηρεαστούν.

Η διαφωνία για την ημερομηνία της δίκης κρατά εδώ και καιρό. Αρχικά, είχε οριστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2027, με τον Πιτ να ζητά επίσπευση, ενώ η Τζολί είχε προτείνει ακόμη πιο μεταγενέστερη ημερομηνία, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2022, όταν ο Πιτ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατηγορώντας την Τζολί ότι πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο σε Ρώσο δισεκατομμυριούχο, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η πλευρά της Τζολί υποστηρίζει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια για τη συγκεκριμένη κίνηση.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005 και υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Χώρισαν το 2016, έπειτα από 12 χρόνια σχέσης και δύο χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από μια σειρά νομικών διαφορών. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά. 

