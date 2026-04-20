Μαντόνα: Πρώτη γεύση από το «Confessions II» - Διχάζονται οι θαυμαστές με το νέο τραγούδι

Η Μαντόνα επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή και ήδη προκαλεί συζητήσεις, μετά την πρώτη γεύση που έδωσε από το νέο της άλμπουμ «Confessions II».

Η 67χρονη σταρ παρουσίασε ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι με τίτλο «I Feel So Free», σε παραγωγή του Stuart Price, με το κομμάτι να κινείται σε έντονους dance ρυθμούς, θυμίζοντας την εποχή των ’90s.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των θαυμαστών ήταν ανάμεικτες. Από τη μία, αρκετοί ενθουσιάστηκαν, χαρακτηρίζοντας το τραγούδι «πιασάρικο» και «ανεβαστικό», ενώ άλλοι έσπευσαν να σχολιάσουν πως η Μαντόνα «προσπαθεί υπερβολικά» να επιστρέψει στο γνώριμο ύφος της.

Στους στίχους του τραγουδιού, η ίδια φαίνεται να αγγίζει πιο προσωπικά ζητήματα, τραγουδώντας για την εμπιστοσύνη και την ανάγκη για ελευθερία: «Μου είναι δύσκολο να εμπιστευτώ τους ανθρώπους… αλλά στην πίστα νιώθω ελεύθερη», δίνοντας το «στίγμα »του νέου της ήχου.

Την ίδια ημέρα, ο μάνατζέρ της, Guy Oseary, άφησε να εννοηθεί μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ότι η τραγουδίστρια ενδέχεται να εμφανιστεί στο Coachella, όπου πιθανόν να παρουσιάσει ζωντανά το νέο της υλικό, ακόμη και μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Παράλληλα, η Μαντόνα δημοσίευσε νέες εικόνες από το «Confessions II», ποζάροντας με τολμηρά looks, ενώ επιβεβαίωσε πως το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.

Το νέο πρότζεκτ αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» και, όπως εξηγεί η ίδια, έχει μια πιο βαθιά φιλοσοφική διάσταση γύρω από τον ρόλο της μουσικής και του χορού. «Η dance μουσική δεν είναι επιφανειακή. Η πίστα είναι ένας χώρος τελετουργίας, όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα», έχει δηλώσει.

Η τραγουδίστρια μιλά για τον χορό ως μια μορφή σύνδεσης και έκφρασης: «Πρέπει να χορεύουμε, να γιορτάζουμε και να προσευχόμαστε με το σώμα μας», υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι πρακτικές έχουν βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη ιστορία.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Μαντόνα έχει προσεγγίσει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς για πιθανή συνεργασία στο νέο άλμπουμ, κάτι που – αν τελικά συμβεί – θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη επανένωση, περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο «Me Against The Music». Το «Confessions II» αναμένεται να είναι το πρώτο της άλμπουμ μετά το «Madame X» του 2019, με την ίδια να έχει δηλώσει πως έχει αφιερώσει «την καρδιά και την ψυχή» της σε αυτό το project.

