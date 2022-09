Maisie Williams: Η «Άρια Σταρκ» από το «Game of Thrones» αποκάλυψε ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε από την ηλικία των 8 ετών

Μία από τις ηθοποιούς του «Game of Thrones«, γνωστή ως «Άρια Σταρκ», η Maisie Williams, αποκάλυψε για πρώτη φορά την κακοποίησή της από τον πατέρα της στην τρυφερή ηλικία των 8 ετών.

Η 25χρονη ηθοποιός, που πήρε το ρόλο όταν ήταν μόλις 12 ετών στην επιτυχημένη σειρά, μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο δύσκολο ήταν το ξεκίνημά της στη ζωή.

Η Maisie έπρεπε να ξεπεράσει τους αγώνες με την ταυτότητά της, το άγχος και να παλέψει με θέματα ψυχικής υγείας από τότε που ήταν παιδί.

Μιλώντας στο podcast του Steven Barlett, «Diary of a CEO», η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι όλα βγήκαν στην επιφάνεια, αφού την πήγε στην αίθουσα προσωπικού στο σχολείο ένας ανήσυχος δάσκαλος.

The Painful Past Of A @GameOfThrones Star.@Maisie_Williams was cast in the biggest tv show in the world at 12 years old.



But uncovering her excruciatingly painful & traumatic childhood with such vulnerability is what really blew me away.



Out Now 👉🏽 https://t.co/xa96TsdXRe pic.twitter.com/X8MwSbhfxR