Lily Collins: Δημοσίευσε φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris», Λίλι Κόλινς, βιώνει την απόλυτη ευτυχία, καθώς πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί.

Σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που την δείχνει να το κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της.

Η Κόλινς και ο σύζυγός της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, απέκτησαν την κόρη της μέσω παρένθετης μητέρας.

Λίγο νωρίτερα ο ταλαντούχος σκηνοθέτης είχε μοιραστεί στο Ιnstagram μία ακόμη τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά τους στο οποίο φαίνεται να κρατάει απαλά τα χεράκια του μωρού.

Σύμφωνα με το περιοδικό «People», το διάσημο ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2021, απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της υπέροχης περιόδου.

Πηγή: skai.gr

