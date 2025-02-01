Η Λίλι Κόλινς έγινε μαμά μέσω παρένθετης - Η συγκινητική φωτογραφία που ανήρτησε με τη νεογέννητη κόρη της

Η Λίλι Κόλινς και ο Τσάρλι Μακντάουελ έγιναν γονείς! Η ηθοποιός του «Emily in Paris» και ο σκηνοθέτης υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, μέσω παρένθετης μητέρας.

«Καλωσόρισες στο κέντρο του κόσμου μας, Tove Jane McDowell», έγραψε η Κόλινς σε μια τρυφερή ανάρτηση που μοιράστηκε με τον σύζυγό της στο Instagram.

«Τα λόγια δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκφράσουν την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη παρένθετη μητέρα μας και όλους όσοι μας βοήθησαν στην διαδρομή. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πάλι πίσω», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδευόταν με ένα στιγμιότυπο του μωρού μέσα στην καλαθούνα του. Διακρίνεται μια κουβέρτα με το όνομά της γραμμένο με χρυσά γράμματα.

Σύμφωνα με το People, το διάσημο ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.