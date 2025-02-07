Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, οποίος εδώ και αρκετό καιρό «παλεύει» με τη μετωποκροταφική άνοια.

Η 62χρονη σταρ του «Substance» και ο 69χρονος ηθοποιός ήταν παντρεμένοι από το 1989 έως το 2000 και μοιράζονται τις κόρες: τις Rumer, 36 ετών, Scout, 33 ετών και Tallulah, 31 ετών.

«Θα είμαστε πάντα μια οικογένεια, απλώς με διαφορετική μορφή», ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Variety». «Για μένα, δεν υπήρξε ποτέ ερώτημα. Εμφανίζομαι, γιατί αυτό κάνεις για τους ανθρώπους που αγαπάς», πρόσθεσε η σταρ.

Ο Γουίλις έχει επίσης δύο κόρες, τη Mabel, 12, και την Evelyn, 10, με τη σύζυγό του, Emma Heming. Η ηθοποιός επισκέπτεται τον Μπρους κάθε εβδομάδα και προσπαθεί να είναι υποστηρικτική τόσο για τις κόρες της όσο και για τη νέα οικογένεια του πρώην συζύγου της.

"Bruce Willis and Demi Moore | From 1994 to 2023🍀🌸 🥺 pic.twitter.com/xT8pbNBTvd — Victor 🇻🇪🗽 (@VicWolf1996) December 25, 2023

«Ελπίζω να είναι ενθαρρυντικό για τους άλλους να βλέπουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος να γίνουν τα πράγματα», είπε η Μουρ για τη φιλία και τον Γουίλις ακόμα μετά το διαζύγιό τους. «Υπάρχει ζωή μετά το διαζύγιο. Υπάρχει ένας τρόπος να μεγαλώνεις από κοινού τα παιδιά με αγάπη», εξήγησε. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο, η ηθοποιός είχε κάνει παρόμοια δήλωση μιλώντας στο CNN.



It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend 💯❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS — adelois 🪁💜 (@awoman_engineer) December 21, 2023

