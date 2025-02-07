Λογαριασμός
Kanye West: Δεν θα συνεργαστώ ποτέ ξανά με Εβραίους - Αγαπώ τον Χίτλερ και είμαι ναζί!

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς για την Κάμαλα Χάρις και στους υποστηρικτές της

Kanye West

Ο Kanye West ξεκίνησε ένα χυδαίο αντισημιτικό, σεξιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα το βράδυ της Πέμπτης, 6 Φεβρουαρίου 2025, ενώ παρακάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να βγάλει από τη φυλακή τον μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας, Sean «Diddy» Combs. 

Ο 47xρονος ράπερ κατηγορήθηκε για πρώτη φορά για αντισημιτισμό το 2022, μετά από μια σειρά ρατσιστικών σχολίων. Ωστόσο, αργότερα ζήτησε συγγνώμη, επιμένοντας ότι δεν ήταν «πρόθεσή του να πληγώσει ή να εξευτελίσει» την εβραϊκή κοινότητα. 

O ίδιος επανήλθε χθες, κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Με μια σειρά από tweets στο X, υποστήριξε ότι δεν θα «εμπιστευτεί ή θα συνεργαστεί ποτέ ξανά με Εβραίους», επιμένοντας ότι «δεν θα ζητήσει συγγνώμη» για τις απόψεις του. Επίσης, χρησιμοποίησε ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς για την Κάμαλα Χάρις και στους υποστηρικτές της. 

Kanye West

Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε συνέντευξή του για το νέο του άλμπουμ «Bully», ο ίδιος αποκάλυψε ότι είναι εμπνευσμένος από τον 9χρονο γιο του, Saint, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Kim Kardashian.

Kanye West

Περιγράφοντας ένα περιστατικό που τον οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου, ο Kanye West ανέφερε: «Ο γιος μου έπαιζε με ένα άλλο παιδί και το κλότσησε. Τον ρώτησα "γιατί το έκανες αυτό;" και μου απάντησε "επειδή είναι αδύναμος"». Στη συνέχεια, αστειευόμενος, πρόσθεσε: «Σκέφτηκα, αυτός εδώ είναι πραγματικός νταής», προκαλώντας γέλια στο στούντιο.

Καθώς η συζήτηση συνεχίστηκε, ο παρουσιαστής συμπλήρωσε: «Αναρωτιέμαι από ποιον πήρε αυτή τη συμπεριφορά. Σίγουρα είναι ένας μικρός Ye...».
 

Πηγή: skai.gr

