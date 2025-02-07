Αναμφισβήτητα, πρόκειται για τον γάμο της χρονιάς. Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη «ενώνονται» σήμερα, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μια λιτή, όπως έχει γίνει γνωστό, τελετή στα Αναφιώτικα της Πλάκας, σε έναν ιστορικό Ιερό Ναό των Αθηνών, αυτόν του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά.

Η μέρα του γάμου τους έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που ανήκουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και της υψηλής κοινωνίας της Ελλάδας.

Στον ιστορικό Ιερό Ναό στα Αναφιώτικα της Πλάκας δεν θα υπάρξει ιδιαίτερος στολισμός, ενώ ο γάμος θα πραγματοποιηθεί υπό τους ήχους χορωδίας που θα ψάλλει βυζαντινούς ύμνους. Δεδομένης δε της δύσκολης πρόσβασης στα Αναφιώτικα, οι καλεσμένοι θα αρχίσουν να καταφθάνουν από τις 17:15 μ.μ.

Οι κουμπάροι του ζευγαριού είναι τέσσερις σημαντικοί άνθρωποι της ζωής τους, που έχουν ιδιαίτερη σημασία: ο αδελφός του γαμπρού, Παύλος Ντε Γκρες, ο στενός του φίλος Νάσος Θανόπουλος, ο πατέρας της Χρυσής Βαρδινογιάννη, Γιώργος Βαρδινογιάννης, και ο επιχειρηματίας Βασίλης Κεφαλογιάννης. Το ζευγάρι, γνωστό για την διακριτικότητα του, έχει επιλέξει να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή με έναν στενό κύκλο εκλεκτών καλεσμένων, περίπου 70 άτομα, μεταξύ των οποίων θα βρεθούν «γαλαζοαίματοι», επιχειρηματίες και διεθνείς προσωπικότητες.

Χθες το βράδυ, η τέως βασιλική οικογένεια δείπνησε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», ενώ στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο «Βουλκανιζατέρ», στο Κουκάκι. Η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες υποδέχτηκαν συγγενείς και στενούς φίλους σε ένα pre-wedding party, όπου εμφανίστηκαν μαζί, πιασμένοι χέρι-χέρι. Δεν κρύβουν τον έρωτά τους…

Το επίσημο γεύμα

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μους λευκού ταραμά με αυγοτάραχο και λαδοπιτάκια, μια εξαιρετική επιλογή για την αρχή του δείπνου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε βελουτέ καραμελωμένου πράσου με κρέμα γραβιέρας, κρουτόν μυρωδικών και απάκι κοτόπουλο, ενώ οι γεύσεις απογειώθηκαν με γαρίδες κοιλάδος σαγανάκι με κρέμα φέτας και τοματίνια confit, που συνδυάζονταν άριστα με το υπόλοιπο μενού. Η γαστρονομική εμπειρία συνεχίστηκε με αγιορείτικο σιγομαγειρεμένο φιλέτο σφυρίδας και πατάτες σε βιολογικό ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από μικρή σαλάτα φινόκιο και γιουβέτσι, δίνοντας μια αίσθηση ελληνικής κουζίνας με μια σύγχρονη και εκλεπτυσμένη προσέγγιση.

Για το κυρίως πιάτο, το δείπνο προσέφερε short ribs και παλαιωμένη φέτα, μια ιδιαίτερα πλούσια και γευστική επιλογή που ήταν σίγουρο ότι ενθουσίασε τους καλεσμένους. Το φινίρισμα του γεύματος ήρθε με ένα εξαιρετικό γλυκό, μους bitter σοκολάτας με αλάτι βανίλιας και βιολογικό ελαιόλαδο, που προσέφερε την απόλυτη γευστική εμπειρία για το τέλος της βραδιάς.

Η νυφική δημιουργία δια χειρός Costarellos

Τη Χρυσή Βαρδινογιάννη θα τη δούμε με νυφικό δια χειρός του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλλου. Πρόκειται για έναν σχεδιαστή που έχει κερδίσει τον σεβασμό των μεγαλύτερων διασημοτήτων και βασιλικών προσώπων. Η ικανότητά του στη δημιουργία αιθέριων, θηλυκών και εκλεπτυσμένων νυφικών έχει κατακτήσει τις καρδιές όσων αναζητούν την απόλυτη κομψότητα.

Η Ντακότα Φάνινγκ, η Κρίσι Τέιγκεν, η Τζίλιαν Άντερσον, η Πάρις Χίλτον, η Κάρλι Κλος... Οι μεγαλύτερες διασημότητες έχουν ερωτευτεί την ικανότητα του σχεδιαστή να δημιουργεί φορέματα που όχι μόνο ντύνουν, αλλά και «μεταμορφώνουν». Οι «royals» έχουν επίσης βρει στις δημιουργίες του την τέλεια αισθητική που αντικατοπτρίζει την κομψότητα και τη διάκρισή τους. Η πριγκίπισσα Ράτζβα της Ιορδανίας επέλεξε ένα μπλε φόρεμα του ελληνικού οίκου για το επίσημο πορτρέτο των αρραβώνων της.

Αλλά και η βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας έχει επιλέξει τον Έλληνα σχεδιαστή κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προς τιμήν της βασίλισσας και του βασιλιά της Ολλανδίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το μπλε χαλί, τα στέμματα και το Ευαγγέλιο-κειμήλιο

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες εξέφρασε την επιθυμία να μην υπάρχει στολισμός στην εκκλησία. Αντί για στέφανα, το ζευγάρι θα ανταλλάξει αιώνιους όρκους αγάπης, φορώντας στέμματα. Πρόκειται για τα παραδοσιακά στέμματα της πρώην βασιλικής οικογένειας. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου θα υπάρξει χορωδία που θα ψάλλει βυζαντινούς ύμνους.

Το ζευγάρι θα παντρέψει ο Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος και δίπλα του θα βρίσκεται ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κ. Βαρνάβας Θεοχάρης και ο πατέρας Αλέξιος. Η Ακολουθία του γάμου θα είναι ίδια, ενώ το ζευγάρι θα χρησιμοποιήσει ένα Ευαγγέλιο-κειμήλιο της οικογένειας.

Όλες οι καρέκλες του ιστορικού ναού έχουν αντικατασταθεί και έχει στρωθεί ένας γαλάζιος διάδρομος για να περπατήσουν οι Νικόλαος Ντε Γκρες και Χρυσή Βαρδινογιάννη, όμοιος με αυτόν που υπήρχε στον γάμο της Θεοδώρας με τον Μάθιου Κουμάρ στην Μητρόπολη Αθηνών. Το γαλάζιο είναι το χρώμα της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της αφοσίωσης. Ένα χρώμα που δεν επιλέγεται τυχαία. Ο γάμος θα έχει πολλούς συμβολισμούς.

Μέσα στην εκκλησία θα υπάρχουν τρεις μεγάλες πολυθρόνες, στις οποίες θα κάθονται η μητέρα του γαμπρού Άννα Μαρία και οι δύο αδερφές του εκλιπόντος βασιλιά Κωνσταντίνου, Σοφία και Ειρήνη, που ταξίδεψαν στην Ελλάδα από την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.