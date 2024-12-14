Η Λίλι Φίλιπς, το μοντέλο του OnlyFans που κοιμήθηκε με 101 άνδρες μέσα σε μόλις 24 ώρες, μοιράστηκε σε νέο της βίντεο ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της, καθώς και προπηλακισμούς στον δρόμο από οργισμένες κοπέλες, αφού αποκάλυψε την πράξη της αυτή.

Όπως μεταδίδει και η ιστοσελίδα Sun, το 23χρονο μοντέλο εξήγησε πως πολλοί όχι μόνο την αποκαλούν «κ@@@@α» και «αηδιαστική», αλλά την καλούν κιόλας να θέσει μόνη της τέλος στη ζωή της. Ωστόσο, η ίδια λέει πως καθόλου δεν την ενδιαφέρουν όλα αυτά, καθώς «όλο αυτό με κάνει ήδη πολύ πλούσια», έχοντας γεμίσει τον τραπεζικό της λογαριασμό με 2 εκατομμύρια λίρες.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή πορνοστάρ γύρισε το βίντεο τον Οκτώβριο για τους 36.000 συνδρομητές της. Τώρα αποκάλυψε κλαίγοντας ότι, μετά την πράξη, ένιωσε συναισθηματικός ράκος. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι λειτουργούσε σαν ρομπότ και είχε ενοχές ότι «δεν έδινε σε όλους τους άντρες την εμπειρία που ήθελαν».

«Υποθέτω ότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι σε ανθρώπους που σε υποστηρίζουν, είναι κάπως δύσκολο να τους απογοητεύσεις», είπε ανάμεσα στους λυγμούς.

«Δεν είναι για τα αδύναμα κορίτσια, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το συνιστούσα. Είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα, είναι έντονο», είπε.

Ωστόσο, παρά τη… δυσάρεστη εμπειρία της, η Λίλυ την χαρακτήρισε «προθέρμανση» για το επόμενο βίντεό της: σκοπεύει να κοιμηθεί με 1.000 άντρες μέσα σε 24 ώρες, για να ξεπεράσει το ρεκόρ της Λίζα Σπαρκς που είχε κάνει σε σεξ με 919 άντρες σε μία ημέρα το 2004.

Μάλιστα, έχει κάνει και κάλεσμα σε κάστινγκ στο διαδίκτυο: «1.000 άντρες σε 24 ώρες. Κάλεσμα κάστινγκ ανδρών ταλέντων. 18+ μόνο. Τοποθεσία TBC».

Δείτε το viral ντοκιμαντέρ (αν έχετε χρόνο και διάθεση):

Πηγή: skai.gr

