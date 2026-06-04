Allwyn: Ανοδος 24% στα EBITDA, buyback ως 150 εκατ. ευρώ

Η Allwyn ανακοίνωσε τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο.

Τα βασικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Ισχυρή δυναμική σε όλους τους άξονες της στρατηγικής του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επιδόσεων, σημαντικών καινοτομιών στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, της ανάπτυξης μέσω εξαγορών και της συνεχιζόμενης εφαρμογής της παγκόσμιας στρατηγικής του εμπορικού σήματος, παράλληλα με την ολοκλήρωση της εμβληματικής συνένωσης της Allwyn International AG με την OPAP S.A.

Καθαρά έσοδα (Net Revenue) ύψους 1,204 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση.

- Ισχυρή υποκείμενη ανάπτυξη 5% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένη για τους αυξημένους φόρους επί των τυχερών παιγνίων στην Αυστρία και εξαιρουμένης της πρώτης συνεισφοράς από την εξαγορά της PrizePicks.

Προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 443 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, με περιθώριο 37% επί των καθαρών εσόδων (αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με πέρυσι).

-Αύξηση 11% σε ετήσια βάση σε υποκείμενη βάση, πριν από την επίδραση της εξαγοράς της PrizePicks, των υψηλότερων φόρων τυχερών παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών εκκίνησης (start-up losses) στη Σλοβακία.

Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο παιχνιδιών daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιβεβαίωση των οικονομικών προβλέψεων του Ομίλου για το 2026: αύξηση των καθαρών εσόδων κατά ποσοστό στα μέσα έως υψηλά επίπεδα του 20% (πριν από έκτακτες επιδράσεις ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, όπως είχε προηγουμένως ανακοινωθεί) και περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA 37%.

Ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ, επιπλέον του ελάχιστου μερίσματος ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών του Ομίλου, καθώς και τη δέσμευσή του για αποδόσεις προς τους μετόχους.

Πηγή: skai.gr

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