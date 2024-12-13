Η Drew Barrymore για την προεμμηνόπαυση: «Ξαφνικά ένιωσα να ανάβω σαν καλοριφέρ»

Η Drew Barrymore, η αγαπημένη ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια, έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με την προεμμηνόπαυση, μια περίοδο έντονων ορμονικών αλλαγών που προηγείται της εμμηνόπαυσης.

Σε συνεντεύξεις και τηλεοπτικές της εμφανίσεις, έχει περιγράψει τις φυσικές, συναισθηματικές και νοητικές προκλήσεις που αντιμετώπισε, συμβάλλοντας στη μείωση του ταμπού γύρω από το θέμα.

Διαβάστε ακόμα : Ο αγώνας της Mariah Carey να κατέβει μια σκάλα. Ούτε ένας, ούτε δύο, τρεις τη βηθούσαν να φτάσει κάτω

Οι Προκλήσεις της Προεμμηνόπαυσης

Η Drew αποκάλυψε ότι η πρώτη της «έξαψη» συνέβη κατά τη διάρκεια του δικού της σόου, παρουσία της Jennifer Aniston και του Adam Sandler κάτι που την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η προεμμηνόπαυση είχε ξεκινήσει. «Ξαφνικά ένιωσα να ανάβω σαν καλοριφέρ, και σκέφτηκα, Θεέ μου, τι συμβαίνει» είπε χαρακτηριστικά. Οι στιγμές αυτές ήταν για εκείνη μια ένδειξη ότι κάτι άλλαζε στο σώμα της. Από εκεί και πέρα, βίωσε βαριές και συχνές περιόδους, που την έκαναν να αισθάνεται σαν να «επέστρεφε στην εφηβεία».

Επιπλέον, παρατήρησε απότομη αύξηση βάρους – περίπου 12 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα – και συναισθηματικές μεταπτώσεις, όπως απότομες αλλαγές στη διάθεση και αυξημένο στρες.

Αυτό που την απογοήτευσε ιδιαίτερα ήταν η έλλειψη γνώσης και υποστήριξης από ιατρική πλευρά. Όπως ανέφερε, οι γιατροί συχνά της έδιναν γενικές οδηγίες, όπως να αποφύγει τη γλουτένη και τα γαλακτοκομικά, χωρίς όμως να εξηγούν πλήρως τους λόγους ή να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις.

Παρόλο που δεν έχει επιλέξει τη χρήση ορμονικών θεραπειών, η Drew δίνει έμφαση στη φυσική προσέγγιση, όπως η χρήση συμπληρωμάτων και η βελτίωση του τρόπου ζωής της. Υποστηρίζει ότι η αυτοφροντίδα, η μείωση του άγχους και η προτεραιότητα στην ψυχική υγεία είναι κλειδιά για την αντιμετώπιση αυτής της φάσης. «Η αλλαγή στη ζωή μας δεν πρέπει να είναι ταμπού. Μπορούμε να μάθουμε να την αποδεχόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε μαζί», δήλωσε, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.