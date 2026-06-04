Το NBA βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη δημιουργία της δικής του ανεξάρτητης διοργάνωσης στην Ευρώπη, με τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να επιβεβαιώνει πως το φιλόδοξο πρότζεκτ προχωρά κανονικά και παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος.

Μιλώντας πριν από την έναρξη των φετινών τελικών του NBA, ο Σίλβερ ξεκαθάρισε ότι στόχος παραμένει η έναρξη της νέας διοργάνωσης τη σεζόν 2027-28, σε συνεργασία με τη FIBA, επιβεβαιώνοντας ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Βρισκόμαστε απόλυτα εντός χρονοδιαγράμματος. Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι η λίγκα θα ξεκινήσει τη σεζόν 2027-28 στην Ευρώπη. Οι τελικές προσφορές των υποψήφιων οργανισμών αναμένονται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Έχουμε δει ενδιαφέρον σε επίπεδα-ρεκόρ και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας σε συνεργασία με τη FIBA», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εποχή Γουεμπανιάμα και η ευρωπαϊκή ευκαιρία

Η ανάπτυξη του NBA στην Ευρώπη συμπίπτει με μία περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου αυξάνεται σημαντικά στη γηραιά ήπειρο.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της εξέλιξης είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο και η παρουσία του στους τελικούς του NBA έχει προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι οι αγώνες διεξάγονται τις πρώτες πρωινές ώρες ευρωπαϊκής ώρας.

Το NBA σκοπεύει να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυναμική. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι οι Σπερς θα δώσουν δύο αγώνες κανονικής περιόδου στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, στις 14 Ιανουαρίου στο Παρίσι και στις 17 Ιανουαρίου στο Μάντσεστερ.

Οι δύο πόλεις συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θεωρούνται φαβορί για συμμετοχή στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα, γεγονός που δείχνει πόσο προχωρημένος είναι ο σχεδιασμός.

Μέχρι το φθινόπωρο οι πρώτες αποφάσεις

Ο Άνταμ Σίλβερ αποκάλυψε επίσης ότι το NBA ενδέχεται να βρίσκεται σε θέση να απονείμει τις πρώτες άδειες συμμετοχής ήδη από το φθινόπωρο.

«Πιθανότατα θα είμαστε σε θέση το φθινόπωρο να προχωρήσουμε στην απονομή των πρώτων franchises», τόνισε ο κομισάριος του NBA, δίνοντας ένα ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το τεράστιο ενδιαφέρον που καταγράφεται από επενδυτές, πόλεις και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η λίγκα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο μπασκετικό οικοσύστημα που θα λειτουργεί παράλληλα με τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φέρνοντας πιο κοντά το αμερικανικό μοντέλο στο ευρωπαϊκό κοινό.

Οι υπόλοιπες ειδήσεις από τον Σίλβερ

Ο κομισάριος του NBA αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη λίγκα.

Για την πιθανή επέκταση του NBA με νέες ομάδες στο Σιάτλ και το Λας Βέγκας, αποκάλυψε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση.

«Δεν είναι δεδομένο ότι θα επεκταθούμε, αλλά έχουμε ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει απόφαση μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε.

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τη συνεργασία του Καουάι Λέοναρντ με εταιρεία βιωσιμότητας και το κατά πόσο αυτή συνδέεται με πιθανή παράκαμψη των κανονισμών salary cap από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

«Δεν μπορούμε να ερευνούμε για πάντα. Κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γίνει σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αποκάλυψε ότι το NBA εξακολουθεί να αναζητά τον κατάλληλο τρόπο για να τιμήσει τον πρώην κομισάριο Ντέιβιντ Στερν, ο οποίος άλλαξε την ιστορία του πρωταθλήματος.

Το NBA Europe μπαίνει στην τελική ευθεία

Για πρώτη φορά οι δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σαφείς ημερομηνίες και επιβεβαίωση ότι η διαδικασία προχωρά χωρίς καθυστερήσεις.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το φθινόπωρο του 2025 θα αποτελέσει κομβικό σημείο για τις πρώτες ανακοινώσεις και η σεζόν 2027-28 θα σηματοδοτήσει τη γέννηση του NBA Europe, ενός πρότζεκτ που φιλοδοξεί να αλλάξει για πάντα τον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης.

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