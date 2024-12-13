Λογαριασμός
Ολλανδή πρωταθλήτρια φωτογραφήθηκε για το Playboy και... ξεπούλησε (φωτογραφίες)

Η Joy Beune, πρωταθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας στην Ολλανδία, έκανε τρελές πωλήσεις με την αποκαλυπτική της φωτογράφιση για τo Playboy

Joy Beune 

Ποιος είπε ότι τα περιοδικά «πέθαναν»; Η Joy Beune πρωταθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας στην Ολλανδία, φωτογραφήθηκε για την έκδοση του Playboy στην πατρίδα της και έκανε πάταγο.

Οι πωλήσεις από τις 30.000 που ήταν κατά μέσο όρο δεκαπλασιάστηκαν και οι υπεύθυνοι του περιοδικού χρειάστηκε να τυπώσουν νέα φύλλα για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

«Είναι πολύ όμορφο να ακούω ότι πουλήθηκαν τόσα φύλλα. Περίμενα ότι θα δεχτώ επικριτικά σχόλια για την απόφασή μου, αλλά έχω ακούσει κυρίως πολύ καλά λόγια», δήλωσε η 25χρονη αθλήτρια, που αποκάλυψε πως ο σύντροφος και συναθλητής της ήταν αυτός που την ώθησε να το τολμήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

