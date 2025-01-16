Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριo ανακοίνωσε ότι διαθέτει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την κομητεία του Λος Άντζελες.

Μέσω ενός story στο Instagram ο ηθοποιός, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη των Αγγέλων, εξέφρασε τη δέσμευσή του να βοηθήσει. Τα χρήματα θα διατεθούν σε μια σειρά οργανισμών πρώτης γραμμής, όπως το Ίδρυμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, το Pasadena Humane Society και το World Central Kitchen με στόχο την παροχή άμεσης βοήθειας στους πυροσβέστες, τους κατοίκους και τα ζώα.

«Οι πυρκαγιές καταστρέφουν την πόλη μας», έγραψε ο Ντι Κάπριο και πρόσθεσε. «Διαθέτω 1 εκατ. δολάρια σε συνεργασία με το πρόγραμμα άμεσης αντίδρασης του Re:wild για την υποστήριξη τόσο των άμεσων αναγκών όσο και των προσπαθειών αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά».

Ο ηθοποιός προστέθηκε στη λίστα των διασημοτήτων που σπεύδουν να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών όπως η Μπιγιονσέ, η οποία δώρισε 2,5 εκατ. δολάρια, η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο Κρίστοφερ Γκεστ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να δώσουν 1 εκατ. δολάρια όπως και η Εύα Λονγκόρια. Η Πάρις Χίλτον ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 800.000 δολάρια σε μόλις 72 ώρες.

Επίσης, στούντιο και πολυεθνικές εταιρείες ανακοίνωσαν σημαντικές δωρεές για την ανακούφιση των πληγέντων, σύμφωνα με το Deadline. Συγκεκριμένα, η Warner Bros. Discovery θα δωρίσει 15 εκατ. δολάρια και το Netflix 10 εκατ. δολάρια.

Η Google και το YouTube έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 15 εκατ. δολάρια, ενώ ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν υποσχεθεί συνολικά 4 εκατ. δολάρια. Το Snapchat, από την πλευρά του, έχει ήδη προσφέρει 5 εκατ. δολάρια και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.