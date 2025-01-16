Ήταν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αποφεύγοντας τους πειρασμούς και τις πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει η φήμη και η δημοσιότητα. Ωστόσο, ο Hugh Jackman και η Deborra-Lee Furness δεν έχουν την ίδια τύχη στο να διαχειριστούν τον χωρισμό τους.

Το εν διαστάσει πλέον ζευγάρι δεν έχει καταθέσει ακόμη αίτηση διαζυγίου, καθώς η απόφασή τους να απορρίψουν το προγαμιαίο συμβόλαιο αποδεικνύεται σημείο διαφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail».

Οι γνώστες υποστηρίζουν ότι ο χωρισμός τους θα μπορούσε να γίνει «βρόμικος», καθώς δίνουν «μάχη» για να γίνει σωστά η «μοιρασιά» της περιουσίας τους, η οποία εκτιμάται στα 250 εκατ. δολάρια.

Hugh Jackman and wife Deborra-Lee Furness heading for a 'messy' divorce as shock reason behind the delay is finally revealed https://t.co/TVVSRh32WW pic.twitter.com/rvyYjbkXNj — Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2025

Η 69χρονη Furness και ο 56χρονος Jackman ανακοίνωσαν το τέλος του γάμου τους τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύντομα ακολούθησαν φήμες ότι ο διάσημος ηθοποιός την είχε απατήσει με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Broadway, Sutton Foster, με το ζευγάρι να επιβεβαιώνει τελικά το ειδύλλιό του την περασμένη εβδομάδα. Κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες του ζευγαριού, οπότε δεν υπήρχαν περιθώρια διάψευσης.

Ο νέος έρωτας του ηθοποιού, όπως είναι λογικό, έχει φέρει ένταση στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του. Δεν είναι και λίγα 27 χρόνια γάμου… Οι δυο τους σχεδιάζουν να καταθέσουν την αίτηση διαζυγίου στη Νέα Υόρκη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους δεν έχουν καταθέσει ακόμα αίτηση είναι ότι δεν είχαν ποτέ προγαμιαίο συμβόλαιο», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Και συνέχισε: «Όταν παντρεύτηκαν, νόμιζαν ότι θα ήταν για πάντα μαζί. Εκείνη την εποχή, κανένας από τους δύο δεν περίμενε ότι η καριέρα του Hugh θα γινόταν τόσο τεράστια όσο έχει γίνει. Επειδή δεν υπήρχε προγαμιαίο συμβόλαιο και ο ίδιος έκανε μια περιουσία κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αυτό το διαζύγιο δεν θα είναι εύκολο».

Η Furness και ο Jackman γνωρίστηκαν το 1995 στην τηλεοπτική σειρά «Correlli», όταν εκείνη ήταν διάσημη, ενώ για τον ηθοποιό ήταν ο πρώτος του ρόλος, καθώς μόλις είχε τελειώσει τη δραματική σχολή. Παντρεύτηκαν στη Μελβούρνη τον Απρίλιο του 1996, πριν υιοθετήσουν τον γιο τους Oscar, σήμερα 24 ετών, το 2000. Πέντε χρόνια αργότερα υιοθέτησαν την 19χρονη Ava.

Πηγή: skai.gr

