Η Katie Price ανησύχησε τους θαυμαστές της σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. «Έχει γίνει σκιά του εαυτού της», έγραψαν πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να της γράφουν ότι έχει πάρει γνωστό σκεύασμα για να χάσει κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, το 46χρονο πρώην μοντέλο, που τα «σημάδια» ανορεξίας πλέον είναι εμφανή, δεν φαίνεται να πτοείται από τα σχόλια των θαυμαστών της και ποζάρει περήφανα στο βίντεο που «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό.

Οι θαυμαστές της κατέκλυσαν την ενότητα των σχολίων με μηνύματα που την προέτρεπαν να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της, με πολλούς να την παρακαλούν: «Όχι άλλη απώλεια βάρους». Κάποιος άλλος χρήστης έγραψε: «Φαίνεται αδύναμη και ηλικιωμένη», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η θλιβερή πραγματικότητα της δυσμορφίας του σώματος. Δυστυχώς, η ίδια δεν μπορεί να το καταλάβει».

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Katie απάντησε στις ανησυχίες των θαυμαστών της αναφέροντας ότι η δραστική απώλεια βάρους της ήταν αποτέλεσμα ενός νέου προγράμματος γυμναστικής.

Η Katie Price επέλεξε να κάνει μια καριέρα που στηρίχτηκε στις πλαστικές επεμβάσεις και στα κάλλη της. Με την πάροδο των χρόνων, το μοντέλο από τη Βρετανία έχει βρεθεί αρκετές φορές κάτω από το νυστέρι, κάνοντας ρινοπλαστική, λίφτινγκ προσώπου, γέμισμα χειλιών και Botox, ενώ έχει αποκαλύψει ότι λατρεύει να υποβάλλεται σε πλαστικές επεμβάσεις. Στο απόγειο της φήμης της, ακόμη και η Kim Kardashian είχε πει ότι είναι θαυμάστριά της.

Γεννημένη ως Katrina Amy Alexandra Alexis Infield στο Μπράιτον το 1978, η Price (που πήρε το επώνυμό της από τον πατριό της) ήταν ενθουσιώδης κολυμβήτρια και ιππέας. Ξεκίνησε ως έφηβη το μόντελινγκ, αλλά η εμφάνισή της στη σελίδα 3 της εφημερίδας «The Sun» το 1996, με το όνομα «Jordan» και σε ηλικία μόλις 18 ετών, την έκανε γνωστή σε όλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.