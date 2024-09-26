Η Lady Gaga έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «Joker: Folie à Deux» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διάσημη καλλιτέχνιδα φωτογραφήθηκε με τον αρραβωνιαστικό της και έδειχνε πιο ερωτευμένη από ποτέ. Η τραγουδίστρια υποδύεται τη Harley Quinn στο ψυχολογικό θρίλερ, στο οποίο ο Joaquin Phoenix επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως ο ομώνυμος Joker.

Φτάνοντας στο CIneworld Leicester Square μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, η Gaga έδειχνε εντυπωσιακή μέσα σε ένα εκπληκτικό φόρεμα-κοστούμι, καθώς χαιρετούσε τους θαυμαστές της.

Με τη συγκεκριμένη ταινία η Lady Gaga δίνει τη δική της απάντηση μετά την τελευταία μεγάλη ταινία της, «House of Gucci», που κυκλοφόρησε το 2021 και κατακεραυνώθηκε από τους κριτικούς.

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Joker» του 2019, η οποία απέφερε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και παραμένει η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών.

Το δεύτερο μέρος της ταινίας, που θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου, βρίσκει τον Άρθουρ Φλεκ σε ίδρυμα στο Άρκαμ να περιμένει τη δίκη του για τα εγκλήματά του ως «Joker». «Ενώ παλεύει με τη διπλή του ταυτότητα, ο Άρθουρ όχι μόνο σκοντάφτει στην αληθινή αγάπη, αλλά βρίσκει και τη μουσική που ήταν πάντα μέσα του», αναφέρει το Δελτίο Τύπου για την ταινία.

Πηγή: skai.gr

