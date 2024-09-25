Η Halle Berry αποκάλυψε ότι ο Prince της ζήτησε κάποτε να βγουν, αλλά εκείνη απέρριψε τον ροκ σταρ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 58 ετών, εμφανίστηκε στο επεισόδιο του «Jimmy Kimmel Live!» και ανέφερε ότι είχε… μια ευκαιρία με τον Prince.

«Είναι αλήθεια ότι ο Μάικλ Τζάκσον ήθελε να βγείτε ραντεβού», τη ρώτησε ο Kimmel. Και η Berry απάντησε: «Δεν ξέρω. Ωστόσο, θα πω ότι ο Prince μου είχε ζητήσει να βγούμε ραντεβού».

Ο Prince πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 57 ετών το 2016. Στη συνέντευξή της με τον Kimmel, η Berry εξήγησε ότι παρακολούθησε μια από τις συναυλίες του, όπου εκείνος -κατά κάποιο τρόπο- της ζήτησε να βγουν.

Ο Prince ήταν ο πιο μεγάλος ποπ σταρ της δεκαετίας του ’80 και μια ιδιοφυΐα που δεν μπορούσε να διαχειριστεί την ιδιαιτερότητά του και έχανε το μέτρο. Ένα χαρισματικό άτομο που έγραφε μουσική και στίχους, τραγουδούσε, έπαιζε όλα τα όργανα μόνος του, μάζευε γύρω του ταλαντούχους ανθρώπους που τον πλαισίωναν σε μια «μοβ αυλή» στα στούντιο της Paisley Park και δημιούργησε έναν ήχο που σημάδεψε τα ’80s.

Τι να πρωτοθυμηθείς από τις πρώιμες επιτυχίες του, το πρωτόγονο και σέξι I Wanna be Your Lover, το 1999/Little Red Corvette το διπλό single που ήταν η πρώτη επιτυχία του και εκτός Αμερικής, τις σαρωτικές επιτυχίες του Purple Rain που έγινε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών (το soundtrack της ομώνυμης ταινίας που τον έκανε superstar). Το When Doves Cry, ένα από τα πιο ωραία ποπ τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Αμφιλεγόμενη φιγούρα, ένας γίγαντας 1,60 που στη σκηνή αποκτούσε τεράστιες διαστάσεις, με φήμες ότι μερικές από τις πιο ωραίες γυναίκες του σινεμά και της μουσικής είχαν υποκύψει στη γοητεία του όπως Kim Basinger, Madonna, Vanity, Sheila E., Carmen Electra, Susanna Hoffs, Anna Fantastic, Sherilyn Fenn), φανατικά χορτοφάγος, βαθιά θρησκευόμενος και με πολλές εμμονές.

Επίσης, ο παρουσιαστής ρώτησε τη Berry ποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος πυγμάχος όλων των εποχών και εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Όταν ήμουν παιδί, ήταν ο Muhammad Ali», προσθέτοντας ότι μεγάλωσε μαζί του. «Αλλά στην ενήλικη ζωή μου, θα έλεγα ότι είναι ο Mike Tyson». Η ίδια ανέφερε ότι όντως γνώρισε τον Άλι κατά τη διάρκεια της ζωής του, όταν ήταν 30 ετών, πριν ο θρύλος της πυγμαχίας πεθάνει σε ηλικία 74 ετών το 2016.

Πηγή: skai.gr

