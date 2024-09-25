Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ αντιμετωπίζουν άλλη μια αναποδιά στην πώληση της συζυγικής έπαυλής τους. Ενώ το διαζευγμένο ζευγάρι έλαβε πρόσφατα και αποδέχθηκε μια προσφορά 64 εκατ. δολαρίων για το σπίτι τους, σύμφωνα με το TMZ, οι πιθανοί αγοραστές από το Νιου Τζέρσεϊ αποσύρθηκαν μετά τον θάνατο ενός μέλους στην οικογένειά τους.

Παρά την πρόσφατη τραγωδία, το μέσο αναφέρει ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την αγορά του σπιτιού.

Αν και, με 64 εκατ. δολάρια, ο Affleck και η Lopez θα έχουν «χασούρα» από την πώληση του σπιτιού, τους ίδιους δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Μάλιστα, το πρώην ζευγάρι -μπορεί και νυν- έχει μιλήσει στο παρελθόν για το υπέρογκο ποσό που έχει ξοδέψει για την ανακαίνιση του ακινήτου. Αρχικά αγόρασαν το σπίτι για 60,8 εκατ. δολάρια - όλα μετρητά - το 2023.

Η Lopez και ο Affleck έθεσαν για πρώτη φορά την έπαυλή τους -στο Beverly Hills- προς πώληση έναντι 68 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο, αφού προσπάθησαν να την πουλήσουν αθόρυβα εκτός αγοράς.

Το ακίνητο διαθέτει, επίσης, ένα ξεχωριστό ρετιρέ για τους επισκέπτες, ένα σπίτι επιστάτη, ένα φυλάκιο, ένα ευρύχωρο γκαράζ 12 αυτοκινήτων και χώρο στάθμευσης για 80 οχήματα. Μια πηγή δήλωσε στο «People» ότι η σταρ του «Atlas» δεν είχε ενθουσιαστεί με την αγορά του συγκεκριμένου σπιτιού. Ήταν ιδέα του συζύγου της και ήταν ένας «μεγάλος συμβιβασμός» για εκείνη.

Ο Affleck μετακόμισε από το συζυγικό τους σπίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και νοίκιασε ένα σπίτι στο Brentwood, για να είναι κοντά στα παιδιά του. Εν μέσω του χωρισμού τους, αγόρασε μια έπαυλη αξίας 20,5 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο, ενώ η τραγουδίστρια βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σπιτιού της.

