Lady Gaga: Το «Harlequin» είναι το soundtrack άλμπουμ του «Joker: Folie à Deux»

Η Lady Gaga ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός άλμπουμ -13 τραγουδιών- για τη νέα της ταινία «Joker: Folie à Deux». Μάλιστα, η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου.

Το tracklisting του άλμπουμ υποδηλώνει ότι διασκευές από την ταινία, όπως τα «Get Happy» και «Oh, When the Saints», θα συνδυαστούν με νέο υλικό. Η Gaga είχε ήδη ανακοινώσει ότι το πρώτο τραγούδι από το έβδομο στούντιο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει, επίσης, τον Οκτώβριο. Το πλήρες άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για το soundtrack της πολυαναμενόμενης συνέχειας του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Joaquin Phoenix.

«Έγραψα ένα βαλς για την ταινία», δήλωσε πρόσφατα η Gaga στη «Vogue». «Και είχα έναν πιανίστα, τον Alex Smith, τον οποίο ζήτησα να είναι μαζί μου στις σκηνές μου. Υπάρχουν στιγμές στην ταινία όπου υποδύομαι μια ενήλικη γυναίκα που τραγουδάει σαν μικρό κορίτσι. Και κινείται μέσα στον κόσμο με αυτό το είδος ανωριμότητας, το οποίο θεώρησα ενδιαφέρον».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας στις αρχές του μήνα και απέσπασε ανάμεικτες κριτικές. Το «Joker» κέρδισε δύο Όσκαρ και έκανε πάνω από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως στο box office μετά την κυκλοφορία του στα τέλη του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο ντουέτο «Die With A Smile» έχει γίνει τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200 στις ΗΠΑ τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Συμμετείχε, επίσης, στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

