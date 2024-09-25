Είναι μια ξεχωριστή μέρα στο σπίτι της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas, καθώς και οι δύο γιορτάζουν τα γενέθλιά τους. Ενώ η Κάθριν γίνεται 55 ετών, ο σύζυγός της 80άρισε.

Το ζευγάρι, το οποίο είναι παντρεμένο εδώ και 25 χρόνια, μοιράζεται την ίδια ξεχωριστή ημέρα, αλλά όπως έγραψε η ηθοποιός στο Instagram, πλέον έχει ξεμείνει από ιδέες για το τι δώρο να του κάνει. Και η ηθοποιός βρήκε το καλύτερο: Δημοσίευσε μια φωτογραφία της να είναι τσίτσιδη, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

«Στο κοστούμι γενεθλίων μου! Μετά από πάνω από 25 χρόνια που μοιράζομαι την ημέρα των γενεθλίων μου με τον σύζυγό μου, ξεμένω από ιδέες για δώρα! Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή δώρου, ενώ οι μπάλες του γκολφ είναι η πρώτη επιλογή... φυσικά», έγραψε με χιούμορ στην ανάρτησή της η ηθοποιός.

Επίσης, η μητέρα δύο παιδιών δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό μια τρυφερή φωτογραφία της να φιλιέται με τον Michael Douglas.

Και ο Michael Douglas δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επίσης, ένα στιγμιότυπο της συζύγου του και έγραψε στην ανάρτησή του: «Σε αγαπάω με όλη μου την καρδιά! Είθε η νέα σου χρονιά να είναι η καλύτερη!».

Η Κάθριν και ο Μάικλ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1998. Μόλις ένα χρόνο αργότερα το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε. Παντρεύτηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2000, σε μια φανταχτερή τελετή στο Plaza Hotel, στη Νέα Υόρκη. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του Michael μετά τον πρώτο του με τη Diandra Luker. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1977 και έχουν έναν γιο, τον Κάμερον, που γεννήθηκε ένα χρόνο αργότερα. Το ζευγάρι χώρισε το 1995.

