Lady Gaga: O μπαμπάς της μαζεύει υπογραφές για να διώξει τους μετανάστες από τη γειτονιά του - «Έφεραν το χάος»

Ο μπαμπάς της Lady Gaga συσπειρώνει τους γείτονές του στη Νέα Υόρκη σε έναν αγώνα με σκοπό να «διαχειριστούν» τους απείθαρχους μετανάστες κοντά στο σπίτι και το εστιατόριό του.

«Αν ήταν έτσι όταν τα κορίτσια μου μεγάλωναν, δεν θα ζούσα στη Νέα Υόρκη», λέει ο 66χρονος Joe Germanotta, ο οποίος συντάσσει έναν κατάλογο με τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για να τις μεταφέρει στους νομοθέτες, το αστυνομικό τμήμα και τις υπηρεσίες αστέγων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας ζει στο κτίριο The Pythian, στη West 70th Street, για 35 χρόνια. Εκεί μεγάλωσε τις δύο κόρες του, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας του «Born This Way». Άνοιξε, επίσης, ένα εστιατόριο στην κοινότητα το 2012.

Πριν από περίπου έξι εβδομάδες, το Stratford Arms Hotel -μια αίθουσα της Αμερικανικής Μουσικής και Δραματικής Ακαδημίας (AMDA)- που βρίσκεται κάτω από το σπίτι του Joe Germanotta, έγινε καταφύγιο για εκατοντάδες μετανάστες. «Σε αυτόν τον κοιτώνα ζουν τώρα 500 μετανάστες. Τότε ήταν που άρχισε το χάος». Μετά τη μετατροπή, ο Germanotta λέει ότι η ζωή στην περιοχή έχει δεχτεί πλήγμα, με αυτοσχέδια πάρτι σε τετράγωνα που διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πόρνες στην περιοχή κ.ά.

