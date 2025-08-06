Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο μπέρδεψε την μπλούζα με φόρεμα - Χάρμα οφθαλμών…

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ (Georgina Rodriguez), έκανε μια προκλητική εμφάνιση με ένα πολύ κοντό μαύρο μίνι φόρεμα, το οποίο νομίζαμε -αρχικά- ότι ήταν μπλούζα. Το 31χρονο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από μια βραδινή έξοδο και ήταν ιδιαίτερα σέξι.

Η Τζορτζίνα συνδύασε το φόρεμα με ανοιχτά παπούτσια από λουστρίνι και το συμπλήρωσε με μια φωτεινή ροζ βελούδινη τσάντα Chanel. Πόζαρε για τις φωτογραφίες με φόντο μια μεγάλη πισίνα.

Τον περασμένο μήνα, η Τζορτζίνα μας έδειξε στα social media πώς περνά με τον Ρονάλντο στη Μαγιόρκα. Ο ποδοσφαιριστής είναι σε σχέση με το μοντέλο από το 2016 και έχουν μαζί τις κόρες Αλάνα, επτά ετών, και τη δίχρονη Μπέλα. Είναι, επίσης, η μητριά των άλλων τριών παιδιών του.

Το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια αν έχει αρραβωνιαστεί. Σε συνέντευξή της για το ριάλιτι του Netflix, «I Am Georgina», το μοντέλο είπε πως οι φίλοι της της κάνουν «καζούρα» για το πότε θα «ενωθεί« με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Το 2020, παραδέχτηκε ότι η τυχαία συνάντησή τους την έκανε να τον ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Υποστήριξε ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο μετά τη συνάντησή τους.

