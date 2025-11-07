Κριστιάνο Ρονάλντο: Το φτωχόπαιδο με τον αλκοολικό πατέρα και οι «ανοιχτές» πληγές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά υπάρχει ένα κενό στην καρδιά του που κανένα τρόπαιο δεν θα μπορέσει ποτέ να γεμίσει. Καθώς πλησιάζει με ταχύτητα τον στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του, ένα θλιβερό γεγονός παραμένει. Ο πατέρας του έζησε μόνο για να δει τα 27 από αυτά.

Η ζωή του Ρονάλντο έχει διαμορφωθεί από τον πατέρα του, ο οποίος δεν είδε ποτέ τον γιο του να «ανθίζει» πλήρως. Ο Ρονάλντο γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1985, σε μια φτωχική γειτονιά του Φουντσάλ, στην Πορτογαλία. Παρόλο που προέρχεται από μία κουκίδα στον χάρτη, αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει γνωστός στα πέρατα της Γης. Είναι το τέταρτο και μικρότερο παιδί της οικογένειας, έχει έναν αδελφό, τον Χούγκο, και δύο αδερφές.

Το όνομά του δεν προέρχεται από κάποιον συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά από τον άλλοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο λόγος; Ο πατέρας του τον συμπαθούσε και αποφάσισε να τον ονομάσει έτσι. Για τον Πορτογάλο, η καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη. Η οικογένεια τα έβγαζε πέρα πολύ δύσκολα, έμεναν σε ένα πολύ μικρό σπίτι, κοιμόντουσαν όλοι μαζί και δεν έφταναν μόνο τα οικονομικά προβλήματα, αλλά είχε να αντιμετωπίζει καθημερινά και ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, όπως είναι ο αλκοολισμός.

Ο πατέρας του, Χοσέ Ντινίς Αβέιρο, κηπουρός στον δήμο, περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στα καπηλειά και όταν γυρνούσε σπίτι, η κατάσταση ήταν εφιαλτική για όλους. Η μητέρα του, Μαρία Ντολόρες ντος Σάντος, έκανε τα πάντα για να μεγαλώσει εκείνον και τα αδέλφια του.

Ωστόσο, από τον θάνατό του σε ηλικία 52 ετών το 2005, ο Ρονάλντο τιμά τη μνήμη του πατέρα του. Τον Σεπτέμβριο, λίγες μέρες πριν από τα 72α γενέθλιά του, του αφιέρωσε ένα γκολ. «Ποτέ δεν μίλησα μαζί του, όπως σε μια κανονική συζήτηση. Ήταν δύσκολο», είχε πει ο ποδοσφαιριστής το 2019, σε μια συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν στην οποία ξέσπασε σε δάκρυα.

Έξι χρόνια μετά, ο Ρονάλντο μίλησε ξανά στον Μόργκαν, αναφέροντας και πάλι τον πατέρα του. Αυτή τη φορά, το κάνει στο πλαίσιο της υπόθεσης του Ντιόγκο Ζότα.

Μετά τον τραγικό θάνατο του Ζότα τον Ιούλιο, ο Ρονάλντο δέχτηκε κριτική, επειδή δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του. Γιατί δεν πήγε να αποτίσει φόρο τιμής στον αποθανόντα συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, αναρωτήθηκαν πολλοί; Γιατί εμφανίστηκαν φωτογραφίες του να χαλαρώνει, γυμνόστηθος, σε ένα γιοτ στη Μαγιόρκα;

'I cried a lot... Diogo was one of us.'



Cristiano Ronaldo opens up about hearing the "devastating" news of his Portugal teammate Diogo Jota's death - and explains why he didn't attend the funeral.



Part 2 now live👇



📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/J2aLcV3lID — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

«Ένα από τα πράγματα που δεν κάνω, μετά τον θάνατο του πατέρα μου, είναι να πάω ξανά σε νεκροταφείο», εξήγησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Μόργκαν. «Και δεύτερον, ξέρεις τη φήμη μου, όπου κι αν πάω γίνεται τσίρκο. Δεν πηγαίνω επίσης, επειδή, αν πάω, η προσοχή στρέφεται σε μένα και δεν θέλω αυτού του είδους την προσοχή».

Ο Χοσέ πέθανε από ηπατική ανεπάρκεια στις 6 Σεπτεμβρίου 2005, όταν ο Ρονάλντο ήταν μόλις 20 ετών. Εκείνη την εποχή, ο νεαρός Πορτογάλος εξτρέμ είχε ήδη κάνει όνομα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάρη στις δεξιότητες του με την μπάλα. Φαινόταν να έχει τον κόσμο στα πόδια του. Τακτικός παίκτης στο Old Trafford από το 2003 και σε μια ομάδα που θα του χάριζε τρία μετάλλια Premier League και ένα Champions League (το πρώτο από τα πέντε, για τον ίδιο), φαινόταν προορισμένος για μεγάλη καριέρα.

"I think in the world, nobody's more famous than me."



Cristiano Ronaldo says he's more renowned than even President Trump - but he doesn't enjoy international fame: "Piers, it's boring, trust me."



Watch more of Part 2 👇



📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/vwt6Jx5y9a — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

Ο Ρονάλντο πέρασε αρκετές δοκιμασίες στη ζωή του και είναι δεδομένο πως τον έκαναν πιο δυνατό. Στα 15 του χρόνια, υποβλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς, προκειμένου να μην γκρεμιστούν τα όνειρα του για μια σπουδαία καριέρα. Τη συγκεκριμένη αποκάλυψη είχε κάνει η μητέρα του Πορτογάλου, εξηγώντας πως οι γιατροί είχαν διαγνώσει ταχυκαρδία, με συνέπεια να υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Πορτογάλος, χρόνια αργότερα όχι μόνο έσωσε την καριέρα του αλλά έφτασε στην κορυφή του κόσμου.

