Κλερ Ντέινς: Έπαθε κρίση όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

Η Κλερ Ντέινς είπε ότι ξέσπασε σε δάκρυα όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στο τρίτο της παιδί σε ηλικία 44 ετών. Η ηθοποιός, που σήμερα είναι 46 χρόνων, θυμήθηκε ότι όταν έμαθε τα σπουδαία νέα, τηλεφώνησε στον γυναικολόγο της και έκλαιγε. «Ήταν σαν κατάρρευση», είπε στην Amy Poehler και στο podcast «Good Hang with Amy Poehler». «Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν προμελετημένο», συνέχισε. «Δεν ήξερα ότι ήταν φυσικά δυνατό. Ήμουν 44 ετών».

Η ηθοποιός της σειράς «Homeland» γέννησε ένα κοριτσάκι το 2023. Η Ντέινς ανέφερε ότι τα παιδιά της με τον σύζυγό της, Hugh Dancy, -οι γιοι Cyrus, 13 ετών, Rowan, 7 ετών, και η κόρη της, τώρα 2 ετών- έχουν διαφορά ηλικίας πέντε ετών μεταξύ τους.

«Ο Rowan ήταν πολύ δύσκολος. Έπρεπε να κάνω δύο κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης», μοιράστηκε. Επίσης, μίλησε για την απροσδόκητη τρίτη εγκυμοσύνη της τον Νοέμβριο του 2025 στο podcast «SmartLess», εξηγώντας ότι ήταν «τρομοκρατημένη».

«Ήμουν πολύ μεγάλη όταν συνέβη αυτό», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι όλα τελικά πήγαν καλά. Ωστόσο, σημείωσε ότι ένιωθε ντροπή. «Σαν να ήμουν άτακτη. Με είχαν πιάσει να συνουσιάζομαι πέρα από το σημείο που έπρεπε», εξήγησε. «Ήταν περίεργο, και ήταν σαν να βρήκα ένα όριο που δεν είχα συνειδητοποιήσει. Είχα ξεφύγει λίγο από τα όρια», συνέχισε. «Ήταν τρελό». Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Προηγουμένως, η ηθοποιός είχε σχέση με τον Billy Crudup, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις ακόμη και σήμερα, περισσότερα από 20 χρόνια μετά το διαβόητο σκάνδαλο απιστίας του 2003, στο οποίο εμπλέκονταν η τότε έγκυος Mary-Louise Parker.

