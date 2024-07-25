Η Kim Kardashian ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη μετά τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε με μπικίνι από την Ιταλία.

Η 43χρονη ιδρύτρια της SKIMS ποζάρει με ένα λιτό μαύρο μπικίνι, σε μια σειρά από νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram.

Επίσης, υπαινίχθηκε παιχνιδιάρικα ότι είναι έτοιμη να εμφανιστεί στο ριάλιτι «Love Island», αποκαλώντας τον εαυτό της «σεξοβόμβα», μια φράση που ακούγεται συχνά στο ριάλιτι γνωριμιών.

«Μια βόμβα μόλις μπήκε στη βίλα», έγραψε η ίδια.

