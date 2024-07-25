Λογαριασμός
Kim Kardashian: Θεωρεί τον εαυτό της σεξοβόμβα – Το καλάμι πού το παρκάρει; (φωτό)

Την ψώνισε η Κιμ Καρντάσιαν... 

Kim Kardashian

Η Kim Kardashian ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη μετά τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε με μπικίνι από την Ιταλία. 

Kim Kardashian

Η 43χρονη ιδρύτρια της SKIMS ποζάρει με ένα λιτό μαύρο μπικίνι, σε μια σειρά από νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. 

Kim Kardashian

Επίσης, υπαινίχθηκε παιχνιδιάρικα ότι είναι έτοιμη να εμφανιστεί στο ριάλιτι «Love Island», αποκαλώντας τον εαυτό της «σεξοβόμβα», μια φράση που ακούγεται συχνά στο ριάλιτι γνωριμιών.

Kim Kardashian

«Μια βόμβα μόλις μπήκε στη βίλα», έγραψε η ίδια. 

