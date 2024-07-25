Jennifer Lopez:Το απίθανο Bridgerton party γενεθλίων (χωρίς τον Ben Affleck)

Έτσι ξεκινάνε όλα τα επεισόδια του Bridgerton, έτσι ξεκίνησε και το post που έκανε πριν από λίγο η Jennifer Lopez αφήνοντάς μας άφωνους με τις εικόνες από το party γενεθλίων της. EPIC!

Η JLo έκλεισε τα 55 με ένα πάρτι στα Hamptons που άφησε εποχή. Και τι εποχή. Παραμυθένια, με άρωμα Αγγλίας και Bridgerton! Θεματικό λοιπόν το birthday party και η pop star κυριολεκτικά το τερμάτισε! Η διακόσμηση, τα ρούχα, η μουσική, τα πάντα ήταν σαν σκηνικό από την λατρεμένη σειρά του Netflix. Μέχρι και άμαξα με άλογα ήταν σταθμευμένη έξω από τη βίλλα!

