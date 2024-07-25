Mια ξεχωριστή στιγμή της ζωή της μοιράστηκε η Μαρία Μενούνος με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η Eλληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια «ανέβασε» ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο η κόρη της κάνει τα πρώτα της βήματα.

«Κοίτα τι συνέβη χθες!!! Και μόλις έκλεισε τους 13 μήνες. Προσέξτε, περπατάει!!!!!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η παρουσιάστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, τον Φεβρουάριο του 2023, και μαζί με τον σύζυγό της, Κέβιν Αντεργκάρο, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι είχε, σχεδόν, εγκαταλείψει την ελπίδα να γίνει μητέρα, πριν έρθει στη ζωή της η πανέμορφη κορούλα της. Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα.

Μιλώντας για το ταξίδι της προς τη μητρότητα, η Μαρία Μενούνος παραδέχτηκε ότι ήταν «πλήρως προετοιμασμένη και συνειδητοποιημένη» να μην φέρει ποτέ στον κόσμο ένα βιολογικό παιδί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω. Ήμουν τόσο κουρασμένη και τόσο ταλαιπωρημένη. Είναι μια οικονομική και συναισθηματική εξάντληση. Αν δεν ήταν η ‘’ομάδα’’ μου, που ενώθηκε για να με βοηθήσει να βρω την παρένθετη μητέρα μέσα σε μια μέρα, δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν τώρα. Θα είχαμε χάσει τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μας... Για όποιον αγωνίζεται, θα έλεγα, παρακαλώ, κρατηθείτε και κάντε ό,τι χρειάζεται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.