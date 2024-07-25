Jennifer Lopez: Η φωτογραφία όλο νόημα για τα γενέθλιά της και το «καρφί» για τον Ben Affleck

Η Jennifer Lopez θέλησε να ευχαριστήσει τους φίλους και θαυμαστές της για τις ευχές τους για τα 55α γενέθλιά της, δημοσιεύοντας μια εντυπωσιακή και απολύτως σέξι πόζα της στα social media.

Η JLo φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό που αποκάλυπτε και αναδείκνυε τις θηλυκές καμπύλες της. «Αυτή είμαι εγώ… τώρα», έγραψε στην ανάρτησή της και όλοι θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς τον εν διαστάσει σύζυγό της, Ben Affleck, που δεν έδωσε σημεία ζωής ούτε στα προεόρτια ούτε στο πάρτι γενεθλίων της Lopez. Το ζευγάρι βαίνει προς διαζύγιο, γι' αυτό και η βέρα... εξαφανίστηκε από το δάχτυλο της σταρ.

Πηγή: skai.gr

