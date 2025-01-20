Κέβιν Κόστνερ: Στα γενέθλιά του απέτισε φόρο τιμής στην Γουίτνεϊ Χιούστον

Με αφορμή τα 70ά γενέθλιά του πριν 2 ημέρες, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner), απέτισε φόρο τιμής στην αείμνηστη Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston), ανεβάζοντας στο Instagram ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την συνεργασία τους στην ταινία «The Bodyguard» του 1992, το οποίο προέρχεται από τον επίσημο λογαριασμό της Χιούστον στο Instagram - τον οποίο διαχειρίζεται πλέον η οικογένειά της

Η Χιούστον έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου 2012 σε ηλικία 48 ετών. Φέτος θα έκλεινε τα 61 της χρόνια.

«Χρόνια πολλά στον Κέβιν Κόστνερ!», έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας στο λογαριασμό της τραγουδίστριας. «Μια φωτογραφία από τα παρασκήνια της ταινίας "The Bodyguard" με τον Kevin, την Whitney και την Ellin LaVar, την κομμώτρια της σταρ για την ταινία» συμπλήρωσε.

Kevin Costner mourns Whitney Houston’s death while celebrating his 70th birthday: ‘We lost such a light’ https://t.co/PMaSCn7icu pic.twitter.com/UWKmzWSw8j — Page Six (@PageSix) January 19, 2025

«Αυτή η φωτογραφία μου θυμίζει πόσο τυχερός είμαι που έχω κι άλλα γενέθλια» έγραψε ο Κόστνερ. «Χάσαμε ένα τέτοιο φως όταν χάσαμε την Γουίτνεϊ» πρόσθεσε.

Επίσης ο σταρ μοιράστηκε μια ξεχωριστή ανάμνηση από την παιδική του ηλικία.

«Σας ευχαριστώ παιδιά για τις ευχές γενεθλίων» έγραψε στη λεζάντα και τη συνόδευσε με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο ντυμένος καουμπόι. «Αν μπορείτε να το πιστέψετε, αυτός είμαι εγώ. Κυνηγούσα τη ζωή του καουμπόη από τη στιγμή που μπόρεσα να περπατήσω, και εδώ είμαι και την κάνω ακόμα. 'Αλλη μια χρονιά που θα έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στα όνειρά μας», συμπλήρωσε.

