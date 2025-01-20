Ροντ Στιούαρτ: Ο διάσημος ροκάς έγινε 80 ετών

Ο σερ Ροντ Στιούαρντ (Rod Stewart) έγινε πρόσφατα 80 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα δείπνο στο πολυτελές εστιατόριο Mount Street, το βράδυ του Σαββάτου, παρέα με άλλους διάσημους φίλους του.

Μαζί με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Πένι Λάνκαστερ (Penny Lancaster) και τον 12χρονο γιο του, Aιντεν, υποδέχτηκε τους καλεσμένους του, μεταξύ των οποίων ήταν ο Ρόνι Γουντ (Ronnie Wood) των Rolling Stones και η σύζυγός του, Σάλι.

Με ένα μαύρο παλτό με γούνα, μεταξωτό πουκάμισο σε λευκό και χρυσό και μοναδικά παπούτσια ο ροκ σταρ έκανε μια ακόμη εμβληματική εμφάνιση.

Ο ρόκερ έδωσε ένα μεγάλο πάρτι αφού αφού επέστρεψε από τις οικογενειακές του διακοπές στο Σεντ Μπαρτς, με ένα σούπερ γιοτ αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων παρέα με τα επτά από τα οκτώ παιδιά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο γιος του 'Αλαστερ μοιράστηκε μια σειρά από γλυκά οικογενειακά στιγμιότυπα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς ξετρελάθηκε με το «αξέχαστο» ταξίδι.

Alastair Stewart shares behind the scenes snaps of Sir Rod Stewart's 80th birthday celebrations – as King Charles bestows the rock legend with a rare honour https://t.co/LYn0Xmfc7C pic.twitter.com/taxY7G6lvA — Tatler (@Tatlermagazine) January 19, 2025

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο θρυλικός σταρ έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα στους θαυμαστές του μέσω των Instagram Stories, εκφράζοντας την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του.

«Μπορώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία σε αυτά τα 80α γενέθλιά μου για να εκφράσω προσωπικά την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου σε όλους τους πιστούς και ατίθασους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο, που με βοήθησαν να έχω μια τόσο υπέροχη ζωή!» έγραψε ο σταρ.

«Σε αντάλλαγμα ελπίζω να σας έχω χαρίσει μερικά αξέχαστα τραγούδια και ζωντανές συναυλίες... Δεν έχω τελειώσει ακόμα», κατέληξε ο τραγουδιστής.

Πρόσφατα μάλιστα, το εμβληματικό φεστιβαλ του Glastonbury ανακοίνωσε ότι ο Ροντ Στιούαρτ θα εμφανιστεί στο «Legends Slot» το απόγευμα της Κυριακής 29 Ιουνίου από τη διάσημη Pyramid Stage χαρίζοντας στους θαυμαστές του μια από τις πολυαναμενόμενες στιγμές του Φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

