Ο Κέβιν Κόστνερ έγινε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2025, 70 ετών, αλλά τον ηθοποιό δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει ο έρωτας. Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του, ο οποίος μίλησε στο περιοδικό «People», ο Κόστνερ «διασκεδάζει με την οικογένεια και τους φίλους του», σχεδόν, ένα χρόνο μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ.

Ο Kevin Costner, σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο, δεν έχει σοβαρή σχέση με κάποια και δεν ψάχνει απαραίτητα για κάτι περισσότερο από αυτό αυτή τη στιγμή. Μετά τον χωρισμό του από την 50χρονη Christine, ο ηθοποιός έχει συνδεθεί ρομαντικά με τις Jewel, Sharon Stone, January Jones και Jennifer Lopez.

Kevin Costner is not looking for a serious romance as he turns 70 - after being linked to Jewel, Sharon Stone, January Jones and even JLo! https://t.co/NFwHecsw05 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2025

«Ο Kevin είναι αληθινός, έχει πολλά ενδιαφέροντα και του αρέσει να είναι πολυάσχολος όταν βρίσκεται σε αυτή τη φάση», είπε η πηγή. Μιλώντας με τον Howard Stern τον περασμένο Ιούνιο, ο ηθοποιός διέψευσε μια φήμη ότι είχε ρομαντική σχέση με την τραγουδίστρια Jewel. «Η Jewel και εγώ είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε βγει ποτέ. Είναι ξεχωριστή και δεν θέλω - δεν θέλω αυτές οι φήμες να καταστρέψουν τη φιλία μας, γιατί αυτό είναι που έχουμε. Είναι ξεχωριστή για μένα. Είναι αρκετά όμορφη για να βγαίνω μαζί της», πρόσθεσε.

Ο βραβευμένος αστέρας του «Yellowstone» υπενθύμισε ότι συνάντησε τη Jewel, την Emma Watson, καθώς και άλλους καλεσμένους σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση τον Νοέμβριο του 2023. Εν τω μεταξύ, ο Κέβιν Κόστνερ απόλαυσε τα ποτά του με τη Λόπεζ στο Άσπεν του Κολοράντο στα τέλη Δεκεμβρίου. Εντοπίστηκε να συνομιλεί μαζί της και με την παρέα της, αλλά δεν ήταν σαφές πόσο χρόνο πέρασε μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.