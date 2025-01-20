Καίτη Γκρέυ: Το συγκινητικό «αντίο» της Αγγελικής Ηλιάδη στη γιαγιά της

Με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Καίτη Γκρέυ και ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram, η εγγονή της σπουδαίας λαϊκής τραγουδίστριας που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών, αποχαιρετά δημόσια την γιαγιά της.

«Το βλέμμα μου το ρουφάει πάντα αυτή σου η φωτογραφία…είναι κρεμασμένη στον τοίχο ανάμεσα σε τόσες άλλες…σε όλες είσαι όμορφη…εγώ όμως κοιτάω πάντα αυτή…έχεις μια περίεργη δύναμη στα μάτια που για κάποιο λόγο τη μεταφράζω…ξέρω ακριβώς τι λέει το βλέμμα σου εκείνη τη στιγμή…ξέρω ακριβώς ποσα πνιγεί στη σιωπη και ποσα ουρλιάζει…για ποσα πονάει και για ποσα είναι περίφανο» γράφει η Αγγελική Ηλιάδη.

«Είσαι η γιαγιά μου και σε αγαπώ.Μην ανησυχείς για τίποτα σου λέω…ο μπαμπάς θα σε φροντίσει. Τώρα πάρε αγκαλιά τον Βασίλη σου και ξεκουράσου… ❤️❤️» καταλήγει στην ανάρτησή της η Αγγελική Ηλιάδη για τη γιαγιά της.

Η κηδεία της Καίτης Γκρέυ θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 16:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης.

Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 12:00 έως και τις 16:00 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.