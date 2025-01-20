Blue Monday: Σήμερα η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου

Από το 2005, η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί να ονομάζεται "Blue Monday" και θεωρείται η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου. Οπότε για τη φετινή χρονιά, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2025, είναι η «Μπλε Δευτέρα».

Το τέλος τον εορτών και η πίεση για τους στόχους της νέας χρόνια λέγεται ότι αυτή την ημέρα προκαλούν τη μεγαλύτερη μελαγχολία στους ανθρώπους.

Η ιδέα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε δελτίο Tύπου του 2005 από τη βρετανική εταιρεία Sky Travel, η οποία ισχυρίστηκε ότι υπολόγισε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας μία αμφιλεγόμενη μαθηματική εξίσωση του Cliff Arnall.

Ο Arnall συνυπολόγισε τον καιρό, τα χρέη μετά τα Χριστούγεννα, ο χρόνος που πέρασε χωρίς να εκπληρώσουμε κάποιον από τους στόχους της νέας χρονιάς, τα επίπεδα κινήτρων που έχει ο καθένας, αλλά και το αίσθημα ανάγκης να αναλάβει κανείς δράση.

Η ψυχολογία της Blue Monday χλευάζεται από τους επιστήμονες ως παράλογη.

Πρόκειται για ένα «κοινωνικό» όρο που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν αυθαίρετο και λένε ότι δεν ευσταθεί επιστημονικά.

Ο Craig Jackson, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham City δηλώνει χρακτηριστικά: «Η μελαγχολία του χειμώνα είναι μια φυσική αντίδραση στις διακοπές των Χριστουγέννων και στο τέλος των γιορτών. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο αυτή η ημερομηνία μπορεί να θεωρηθεί ως πιο καταθλιπτική από άλλες είναι λόγω του ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης λένε στους ανθρώπους για την Blue Monday και έτσι μπορεί να προκύψει ένα φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας».

Το γεγονός, πάντως, είναι ότι αρκετές έρευνες κατά το παρελθόν έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων βάζουν αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα ως την χειρότερή τους, με δεύτερη εκείνη μετά την Πρωτοχρονιά.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Cliff Arnall, η πιο χαρούμενη ημέρα του χρόνου υπολογίζεται κάπου ανάμεσα στις 21 και 24 Ιουνίου.



