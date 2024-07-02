Ο Κέβιν Κόστνερ έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τα έργα πάθους δεν αποφέρουν πάντα μεγάλες εισπράξεις. Ο πρώην ηθοποιός της ταινίας «Yellowstone» στοιχημάτισε κυριολεκτικά τα πάντα για το «Horizon: An American Saga», υποθηκεύοντας το ακίνητό του στη Σάντα Μπάρμπαρα και επενδύοντας 38 εκατ. δολάρια από την τσέπη του. Το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει στις 16 Αυγούστου.

Ωστόσο, η ταινία που έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο Κόστνερ δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά. Κέρδισε μόλις 11 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα έργο πάθους του Κόστνερ πάει στραβά. Ήταν παραγωγός, πρωταγωνιστής και αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία στο «Waterworld» του 1995, ένα φιλόδοξο μπλοκμπάστερ που περιγράφεται ως «Mad Max» στο νερό. Χάθηκαν 22 εκατ. δολάρια -πάλι δικά του χρήματα- και η ταινία θεωρήθηκε τότε μια από τις πιο ακριβές παραγωγές που γυρίστηκαν ποτέ. Οι κριτικοί «έθαψαν» την ταινία και η ζωή συνεχίστηκε…

Το «Horizon» υποτίθεται ότι θα ήταν διαφορετικό. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πίστευε ότι θα εισπράξει την επιτυχία από τη σειρά «Yellowstone» και ότι εκατομμύρια θαυμαστές του θα τον ακολουθούσαν στις αίθουσες για να τον δουν σε ένα ακόμη γουέστερν, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος αυτή τη φορά. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη.

Σύμφωνα με το «Variety», ο Κέβιν Κόστνερ και οι επενδυτές του πληρώνουν για το μάρκετινγκ του «Horizon», μια δαπάνη που ανέρχεται σε περίπου 30 εκατ. δολάρια. Η Warner Bros. παίρνει μόνο το 8% των εισπράξεων της ταινίας. Αυτό σημαίνει ότι αν η ταινία μπορέσει να ανακάμψει, ο σταρ θα πάρει σημαντικό μερίδιο από τα έσοδα. Αν δεν τα καταφέρει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απώλειες.

Πηγή: skai.gr

