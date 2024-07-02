Λογαριασμός
Jamie Foxx: Μίλησε για τη μυστηριώδη νοσηλεία του και την εμπειρία θανάτου των 20 ημερών… (video)

Ο ηθοποιός βιντεοσκοπήθηκε στο Φοίνιξ να μιλάει στους θαυμαστές του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Jamie Foxx

Ο Τζέιμι Φοξ μίλησε πρώτη φορά για τη μυστηριώδη νοσηλεία του τον Απρίλιο του 2023. Ο 56χρονος ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Back in Action» με τη Cameron Diaz στην Ατλάντα, με τον σταρ να αποκαλύπτει αργότερα ότι δεν μπορούσε να περπατήσει και πάλευε για την επιβίωσή του. 

Ο Foxx βιντεοσκοπήθηκε στο Φοίνιξ να μιλάει στους θαυμαστές του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν με ένα άσχημο πονοκέφαλο. «Έλειπα για 20 ημέρες, ήταν σαν να είχα φύγει από τη ζωή», ανέφερε ο ηθοποιός, προσθέτοντας ότι δεν θυμάται τίποτα από την εμπειρία θανάτου που είχε.  

Τον Δεκέμβριο του 2023 ο Foxx αποκάλυψε ότι «είδε το τούνελ, αλλά όχι το φως», καθώς μίλησε για την εμπειρία του θανάτου του στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, σε μια εκδήλωση της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. 

«Ξέρετε, είναι τρελό, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό πριν από έξι μήνες», είπε, αφού περπάτησε στη σκηνή. «Δεν μπορούσα πραγματικά να περπατήσω. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. 

Τώρα εκτιμώ κάθε λεπτό. Όλα είναι διαφορετικά. Δεν θα ευχόμουν αυτό που πέρασα στον χειρότερο εχθρό μου, γιατί είναι δύσκολο όταν σχεδόν τελειώνει... όταν βλέπεις το τούνελ. Είδα το τούνελ - δεν είδα το φως. Έκανε ζέστη και σε αυτό το τούνελ, δεν ξέρω πού πήγαινα», είχε πει στην ομιλία του ο ηθοποιός. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη 12λεπτη ομιλία του, έκανε επίσης λόγο για κάποιες από τις αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας που διαδόθηκαν όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα για αρκετούς μήνες. 

«Δεν είμαι κλώνος, δεν είμαι κλώνος. Ξέρω πολλούς ανθρώπους που έλεγαν ότι με κλωνοποίησαν εκεί έξω. Έχω ένα νέο σεβασμό για τη ζωή. Έχω ένα νέο σεβασμό για την τέχνη μου», πρόσθεσε προς το τέλος της ομιλίας του.

